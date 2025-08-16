Megvan a legmagyarosabb éttermi dekor: videón a Michelin-ajánlott gasztrohely

A Víg Molnár Csárda Csopakon, a Balaton partján található és nemcsak a helyiek, hanem a Michelin Guide is elismerte. A csopaki étterem autentikus magyar konyhával és hangulatos környezettel vonzza a látogatókat. Az épület eredetileg vízimalomként szolgált, majd lakóházzá alakították. 1971 óta vendéglátással foglalkoznak, így a csárda nemcsak étterem, hanem a helyi közösség találkozóhelye is

A Víg Molnár Csárda egy étterem különleges díszítésben.

Forrás: vígmornárcsárda.hu

Az Étterem varázsa

A csárda belső terét a hagyományos magyar stílus jellemzi: nádtetős épület, rusztikus bútorok és egy működő vízimalomkerék. Egy TikTok videóban látható, hogy a dekoráció részeként befőttekben kovászos uborkák is helyet kaptak, ami ritka látvány éttermekben. A teraszról csodálatos kilátás nyílik a környező tájra, miközben a vendégek a múlt hangulatát és a modern kényelmet egyszerre élvezhetik.

Az étlap magyar klasszikusokat kínál, mint a halászlé, hortobágyi palacsinta és rakott krumpli. A Michelin Guide szerint az étterem „fairly priced, hearty Hungarian classics” ételeket kínál, és a legjobb hely a teraszon van, a működő vízimalomkerék mellett.