Balaton északi partjának titkos éttermei, amiket a Michelin is díjazott

A Balaton északi partja nemcsak a tájával, hanem gasztronómiájával is lenyűgözi a látogatókat. A Michelin Guide Hungary ajánlása szerint a régióban több kiemelkedő éttermek kínálnak kiváló ár-érték arányú fogásokat és modern magyar konyhát.

Michelin-ajánlott éttermek a Balaton északi partján kínálnak páratlan kulináris élményt.

Forrás: Sho tihany

Éttermek, amiket érdemes felkeresni

1. NOON – Balatonfüred: A LUA Resort területén található elegáns étterem, amely a kortárs magyar konyha ínycsiklandó fogásaival várja vendégeit. A fine dining élmény mellett a panorámás terasz és a tetőbár is hozzájárul a felejthetetlen hangulathoz.

2. Sparhelt – Balatonfüred: Modern bisztró, amely a magyar konyha hagyományait ötvözi a modern gasztronómiával. Szezonális alapanyagokból készült ételeik és hangulatos teraszuk miatt népszerű választás a helyiek és a látogatók körében.

3. Zelna Borbisztró – Balatonfüred: Stílusos borbisztró, amely a környék legjobb borait és ínycsiklandó ételeit kínálja. A kellemes belső tér és az árnyékos terasz ideális helyszínt biztosít egy kellemes vacsorához vagy borozáshoz.

4. Tihanyi Vinarius – Tihany: Több mint egy étterem – egy életérzés, amely tisztelettel fordul a természet, a helyi értékek és a kifinomult gasztronómia felé. A prémium vendéglátás és a fenntartható szemlélet kéz a kézben járnak.

5. SHO Tihany – Tihany: Az étterem gyönyörű panorámával, kiváló hazai és regionális alapanyagokkal, valamint magyaros fine csárda fogásokkal várja vendégeit. A Balaton-felvidék ehető és iható kincseivel ismerkedhetnek meg itt.

6. Casa Christa – Balatonszőlős: Gyönyörű balatoni panorámájával várja vendégeit. A vitorlavászonnal fedett teraszról csodálhatjuk a Balaton vízét, Tihanyt, a környező dombokat és az éttermet körülölelő 2.000 mandulafát.

7. Neked Főztem – Zánka: Ízletes fogásokkal, kellemes légkörrel várja vendégeit. A megújult külsővel és a jól megszokott ízekkel biztosítanak kellemes étkezési élményt.

8. Villa Kabala – Szigliget: Kreatív konyhájával, valamint háromfogásos napi menüjével várja vendégeit. A helyi alapanyagok felhasználásával készült ételek és a panorámás környezet különleges élményt nyújtanak.