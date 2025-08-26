Íme az Eurojackpot nyertes számai a 35. héten

Bár a telitalálat most elmaradt az Eurojackpoton, a főnyeremény így tovább halmozódik.

Eurojackpot: nyerőszámok a 35. héten

Forrás: pexels.com/illusztráció

Ezek az Eurojackpot nyerőszámai

Az Eurojackpot legutóbbi sorsolásán a szerencsés számok a következők voltak:

A mezőben: 8, 14, 21, 26, 35, míg a B mezőben: 4, 8

Telitalálat ezúttal nem született, így az I. nyerőosztályban senki sem vihette haza a főnyereményt. A második kategóriában két játékos örülhetett fejenként több mint 1,7 millió eurós nyereménynek, magyar nyertes itt nem volt. Hazánkban a legmagasabb találat egy 5+0-s kombináció volt, amely több mint 93 millió forintot ért. Emellett egy játékos 1,7 millió, míg több százan és ezren kisebb összegeket vihettek haza, pár ezer és pár tízezer forintos nagyságrendben.

Mivel a jackpot tovább halmozódik, a következő héten már 20,5 milliárd forint, azaz 52 millió euró várja a szerencsés telitalálatos játékost.