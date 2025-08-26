augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Íme az Eurojackpot nyertes számai a 35. héten

Az Eurojackpot legutóbbi sorsolásán ismét több ezer játékos örülhetett nyereménynek Európa-szerte.

Bár a telitalálat most elmaradt az Eurojackpoton, a főnyeremény így tovább halmozódik.

Eurojackpot: nyerőszámok a 35. héten
Forrás: pexels.com/illusztráció 

Ezek az Eurojackpot nyerőszámai

Az Eurojackpot legutóbbi sorsolásán a szerencsés számok a következők voltak:

A mezőben: 8, 14, 21, 26, 35, míg a B mezőben: 4, 8

Telitalálat ezúttal nem született, így az I. nyerőosztályban senki sem vihette haza a főnyereményt. A második kategóriában két játékos örülhetett fejenként több mint 1,7 millió eurós nyereménynek, magyar nyertes itt nem volt. Hazánkban a legmagasabb találat egy 5+0-s kombináció volt, amely több mint 93 millió forintot ért. Emellett egy játékos 1,7 millió, míg több százan és ezren kisebb összegeket vihettek haza, pár ezer és pár tízezer forintos nagyságrendben. 

Mivel a jackpot tovább halmozódik, a következő héten már 20,5 milliárd forint, azaz 52 millió euró várja a szerencsés telitalálatos játékost.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
