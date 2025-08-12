1 órája
Világhódító fagylalt a Tejvirágtól
A Balatonboglári Platán strandon egy különleges hely várja a látogatókat. A fagyizó kizárólag természetes alapanyagokból készült fagylaltjaival hódít a nyári szezonban.
2019-ben nyitotta meg kapuit a Tejvirág Fagylaltozó a balatonboglári Platán strandon, ami azóta is meghatározó szereplője a helyi nyári életnek. Több versenyen is sikeresen szerepeltek, 2020-ban például különdíjat nyertek az Év Balaton Fagylaltja versenyen, ami a természetes, prémium alapanyagok iránti elkötelezettségüket is igazolja.
Díjnyertes fagylalt várja a betérőket
A Tejvirág fagylaltozó megálmodóinak fagylalt iránti szenvedélye több mint tíz évvel ezelőtt indult el, és egészen Bolognáig vezetett, ahol a Carpigiani Gelato University fagylaltkészítő tanfolyamán sajátították el a mesterség alapjait. Ezt követően továbbképezték magukat a toszkánai Gelato Naturale Academyben, hogy a legmagasabb színvonalú fagylaltokat készíthessék.
A Tejvirág nem csupán egy fagylaltozó, hanem a strandoló családok, a sétálók, a sportolók és az édesszájú vendégek kedvelt találkozóhelye, ahol kényelmesen megpihenhetnek. A fagylaltkészítés Fazekas Ádám reszortja, akinek neve a minőség és a szakértelem szinonimája. Ádám 2021-ben világbajnok lett pisztáciafagylaltjával, 2024-ben pedig megnyerte a Gelato Festival World Ranking versenyt, ezzel a Világ Legjobb Fagylaltmestere címet szerezte meg.
A Tejvirág tulajdonosa, Buzsics Viktor nem elégedett meg a viszonteladói szereppel, folyamatosan fejleszti saját fagylaltjait. A 2025-ös Balaton Fagyija versenyre különleges kreációkkal nevezett, mint például sauvignon blanc-mangó-passió sorbet, vörösboros étcsokoládé kékfrankosból házi meggyszósszal, illetve málna-cékla fagyit pirított Maldon-sóval és tökmaggal. Bár idén díjat nem nyert, a pozitív visszajelzések és a gyorsan kiürülő fagyis edények bizonyítják, hogy a vendégek nagyra értékelik az újszerű ízeket és a kiváló minőséget.
A Tejvirág Fagylaltozó így nemcsak egy hely a hűsítő finomságok számára, hanem garancia arra, hogy a Balaton-parti fagylaltozás valódi élménnyé váljon.