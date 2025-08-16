1 órája
Fantomok járják az országot: íme az életveszélyes táskás rém és társai (videó)
A modern magyar „folklór” sok új alakkal bővült; régen az emberek az ördögtől vagy a manóktól féltek. Mostanában viszont új figurák bukkantak fel a sötét utcákon: olyan alakok, akik néha a kukáinkat zargatják, néha ürüléküket hagyják a járdákon, vagy elképzelhetetlen dolgokat követnek el.
Ebben a cikkben nem mesebeli figurákról lesz szó, hanem Veszprém vármegyében és az országban történt, ismeretlen alakok által elkövetett esetekről. Az utóbbi években „fantomjaink” száma jelentősen megszaporodott.
A láthatatlan fantomok
A kukafantom legendája
Egy ismeretlen férfi valamilyen titokzatos belső késztetéstől vezérelve hajnalban az egyik balatonmáriai ház elé kihelyezett szemeteszsákokat a rendeltetési helyükről gondosan az árokba hajigálta. A helyiek azóta is rettegik a szemeteszsákok csörgését az éjszakai utcákban.
Rejtélyes "kukafantom" tartja rettegésben a Balaton-parti várost (+ videó)
A fosófantom, és a pisifantom mondája
Elsőnek szeged utcáin, majd Esztergomban bukkant fel egy ismeretlen, aki közterületen könnyített magán. Tatán a ‘pisifantom’ borzolta a lakók idegeit – vajon véletlen egybeesés lenne? Ki tudja, a bizonyos ‘fosófantom’ Balatonalmádiban is lecsapott.
Visszatért a fosófantom – most már a Balatonnál is lecsapott
A híres sz*pó fantom regéje
A „Kőbányai sz*pófantom” néven ismert férfi 2018-ban egy padon fekvő hajléktalant elégített ki orálisan Budapesten. A térfigyelő felvétel nyilvánosságra került, az ügy nagy közfelháborodást váltott ki. Az eset a köztudatban és művészeti alkotásokban is megjelent.
És akiket láttunk is
A hódmezővásárhelyi táskás ember
A közösségi médiában 2-3 évvel ezelőtt sűrűn felbukkan a figyelmeztetés: óvatosan közlekedjenek a 47-es főúton, mert megint látták valahol a táskás embert, aki életveszélyesen közlekedik, futkos, cikázik az úton, jelezték autósok. Később a közlekedési szabályok megsértése miatt szabálysértési eljárás indult ellene.
A szegedi „picsaember” története
A legrégebbi ismert figura Szegedről a több mint tíz évvel ezelőtt „szegedi picsaember” – vagy szalonképesebben: „forrónacis ember” – néven elhíresült férfi, aki feszes rövidnadrágban járta az utcákat, és kinézetével gyakran botránkoztatta a járókelőket. Megjelenése gyorsan trenddé vált a Facebookon, és rövid idő alatt ikonikus figurává nőtte ki magát a helyi közösségi médiában, különösen, amikor énekelni kezdett.