Fantomok járják az országot: íme az életveszélyes táskás rém és társai (videó)

A híres sz*pó fantom regéje

A „Kőbányai sz*pófantom” néven ismert férfi 2018-ban egy padon fekvő hajléktalant elégített ki orálisan Budapesten. A térfigyelő felvétel nyilvánosságra került, az ügy nagy közfelháborodást váltott ki. Az eset a köztudatban és művészeti alkotásokban is megjelent.

És akiket láttunk is

A hódmezővásárhelyi táskás ember

A közösségi médiában 2-3 évvel ezelőtt sűrűn felbukkan a figyelmeztetés: óvatosan közlekedjenek a 47-es főúton, mert megint látták valahol a táskás embert, aki életveszélyesen közlekedik, futkos, cikázik az úton, jelezték autósok. Később a közlekedési szabályok megsértése miatt szabálysértési eljárás indult ellene.

Fotó: Promenad24

A szegedi „picsaember” története

A legrégebbi ismert figura Szegedről a több mint tíz évvel ezelőtt „szegedi picsaember” – vagy szalonképesebben: „forrónacis ember” – néven elhíresült férfi, aki feszes rövidnadrágban járta az utcákat, és kinézetével gyakran botránkoztatta a járókelőket. Megjelenése gyorsan trenddé vált a Facebookon, és rövid idő alatt ikonikus figurává nőtte ki magát a helyi közösségi médiában, különösen, amikor énekelni kezdett.