Természet

8 perce

Megtaláltuk a fecskevárost – Mutatjuk a tömeges csivitelést, a mesteri dróton landolást (galéria, videók)

Címkék#természet#főút#háztömb#városban#fecske város#bakonyi#Zirc#madarak#kisváros#fecske

A szabadság madarainak nevezik őket, mert nem lehet őket fogságban tartani, ám sok helyen régóta jól megférnek az emberrel, beköltöztek településeinkre, ereszek alá, ablakok mélyedéseibe. A fecske hasznos számunkra, és a napokban különösen sokat láttunk belőle egy helyen.

Veol.hu

A bakonyi falvakban sok háznál most is minden fecske örömet okoz, örülnek a házigazdák, ha évről évre visszatérnek a kis madarak a teraszon lévő fészkükbe. A napokban pedig meglepően sok fecskét láttunk egy helyen a Bakony fővárosában, Zirc központjában. Mint a hangjegyek, úgy ültek hosszú sorban a tömbházak között kifeszített drótokon, illetve hangosan csivitelve repdestek. Azt persze eddig is tudtuk, hogy a bakonyi kisváros nem szakadt el teljesen a természettől: őzek lakmároznak olykor az erdőszéli veteményeskertekben, nyúlcsalád lakott nemrégiben az apátsággal szembeni ligetben, a buszmegálló közelében. S fészek is több van, fecskéknek, háztömbökön.

Fecske a városban – Zirc központjához, a 82-es főúthoz közel fotóztunk le háztömbök közötti drótokon hosszan sorban ülő madarakat.
Fotó: Rimányi Zita/Napló
Fotó: Rimányi Zita/Napló

Fecske a városban

  • A fecskék tollazata általában felül sötét, fémesen csillogó, kék vagy fekete, alul fehér.
  • A farkuk hosszú és villás. 
  • Hegyes szárnyukkal gyorsan és fordulékonyan repülnek.
  • Szájuk nagy és széles.
  • Repülő rovarokra vadásznak.
  • Hazánkban védett madarak, természetvédelmi értékük példányonként 50 000 forint.
  • A fészkük leverése engedélyhez kötött.
Seregnyi fecske repdesett a rendezvénytérre vezető utca fölött a Zircikon fesztivál idején.
Fotó: Rimányi Zita/Napló

A fecskék nemcsak szépek és kecsesek, hanem rendkívül hasznosak is: természetes rovarirtók, és fontos szerepet játszanak a biológiai egyensúly fenntartásában. Naponta több ezer repülő rovart – például szúnyogot, legyet – kapnak el. Ezért különösen fontos, hogy védjük a fészkeiket, ne zavarjuk őket, és ha tehetjük, madárbarát módon segítsük a költésüket.

Több fecskefészket is láttunk Zircen házakon. 
Fotó: Rimányi Zita/Napló

Tippek a fecskékkel való együttéléshez:

  • Ne verd le a fészküket! Még akkor se, ha kicsit „koszolnak” – egy kis deszkával vagy papírlappal könnyen felfogható az ürülék.
  • Tedd madárbaráttá a kerted! Állíts ki kis tálkában vizet, hagyj némi sárfoltot, ebből építkeznek.
  • Jelentsd a fészkeket! A Magyar Madártani Egyesület örömmel fogadja a bejelentéseket – ezzel is segíted a fajmegőrzést.

Megtaláltuk a fecskevárost – Mutatjuk a tömeges csivitelést, a mesteri dróton landolást

Fotók: Rimányi Zita /Napló
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
