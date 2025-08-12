8 perce
Megtaláltuk a fecskevárost – Mutatjuk a tömeges csivitelést, a mesteri dróton landolást (galéria, videók)
A szabadság madarainak nevezik őket, mert nem lehet őket fogságban tartani, ám sok helyen régóta jól megférnek az emberrel, beköltöztek településeinkre, ereszek alá, ablakok mélyedéseibe. A fecske hasznos számunkra, és a napokban különösen sokat láttunk belőle egy helyen.
A bakonyi falvakban sok háznál most is minden fecske örömet okoz, örülnek a házigazdák, ha évről évre visszatérnek a kis madarak a teraszon lévő fészkükbe. A napokban pedig meglepően sok fecskét láttunk egy helyen a Bakony fővárosában, Zirc központjában. Mint a hangjegyek, úgy ültek hosszú sorban a tömbházak között kifeszített drótokon, illetve hangosan csivitelve repdestek. Azt persze eddig is tudtuk, hogy a bakonyi kisváros nem szakadt el teljesen a természettől: őzek lakmároznak olykor az erdőszéli veteményeskertekben, nyúlcsalád lakott nemrégiben az apátsággal szembeni ligetben, a buszmegálló közelében. S fészek is több van, fecskéknek, háztömbökön.
Fecske a városban
- A fecskék tollazata általában felül sötét, fémesen csillogó, kék vagy fekete, alul fehér.
- A farkuk hosszú és villás.
- Hegyes szárnyukkal gyorsan és fordulékonyan repülnek.
- Szájuk nagy és széles.
- Repülő rovarokra vadásznak.
- Hazánkban védett madarak, természetvédelmi értékük példányonként 50 000 forint.
- A fészkük leverése engedélyhez kötött.
A fecskék nemcsak szépek és kecsesek, hanem rendkívül hasznosak is: természetes rovarirtók, és fontos szerepet játszanak a biológiai egyensúly fenntartásában. Naponta több ezer repülő rovart – például szúnyogot, legyet – kapnak el. Ezért különösen fontos, hogy védjük a fészkeiket, ne zavarjuk őket, és ha tehetjük, madárbarát módon segítsük a költésüket.
Tippek a fecskékkel való együttéléshez:
- Ne verd le a fészküket! Még akkor se, ha kicsit „koszolnak” – egy kis deszkával vagy papírlappal könnyen felfogható az ürülék.
- Tedd madárbaráttá a kerted! Állíts ki kis tálkában vizet, hagyj némi sárfoltot, ebből építkeznek.
- Jelentsd a fészkeket! A Magyar Madártani Egyesület örömmel fogadja a bejelentéseket – ezzel is segíted a fajmegőrzést.