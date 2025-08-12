Megtaláltuk a fecskevárost – Mutatjuk a tömeges csivitelést, a mesteri dróton landolást (galéria, videók)

A bakonyi falvakban sok háznál most is minden fecske örömet okoz, örülnek a házigazdák, ha évről évre visszatérnek a kis madarak a teraszon lévő fészkükbe. A napokban pedig meglepően sok fecskét láttunk egy helyen a Bakony fővárosában, Zirc központjában. Mint a hangjegyek, úgy ültek hosszú sorban a tömbházak között kifeszített drótokon, illetve hangosan csivitelve repdestek. Azt persze eddig is tudtuk, hogy a bakonyi kisváros nem szakadt el teljesen a természettől: őzek lakmároznak olykor az erdőszéli veteményeskertekben, nyúlcsalád lakott nemrégiben az apátsággal szembeni ligetben, a buszmegálló közelében. S fészek is több van, fecskéknek, háztömbökön.

Fecske a városban – Zirc központjához, a 82-es főúthoz közel fotóztunk le háztömbök közötti drótokon hosszan sorban ülő madarakat.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Fecske a városban

A fecskék tollazata általában felül sötét, fémesen csillogó, kék vagy fekete, alul fehér.

A farkuk hosszú és villás.

Hegyes szárnyukkal gyorsan és fordulékonyan repülnek.

Szájuk nagy és széles.

Repülő rovarokra vadásznak.

Hazánkban védett madarak , természetvédelmi értékük példányonként 50 000 forint.

Seregnyi fecske repdesett a rendezvénytérre vezető utca fölött a Zircikon fesztivál idején.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A fecskék nemcsak szépek és kecsesek, hanem rendkívül hasznosak is: természetes rovarirtók, és fontos szerepet játszanak a biológiai egyensúly fenntartásában. Naponta több ezer repülő rovart – például szúnyogot, legyet – kapnak el. Ezért különösen fontos, hogy védjük a fészkeiket, ne zavarjuk őket, és ha tehetjük, madárbarát módon segítsük a költésüket.

Több fecskefészket is láttunk Zircen házakon.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Tippek a fecskékkel való együttéléshez: