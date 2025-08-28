Rajzásba kezdtek a fecskék, különös mozgolódás figyelhető meg égen és földön (+ videó, képek)

Fecskerajzás: Miközben a nyár lassan búcsút int, az égen izgalmas mozgolódás zajlik. Aki ilyenkor az eget fürkészi, különös látványnak lehet tanúja: fecskék cikáznak összevissza, mintha láthatatlan vezényszóra gyülekeznének. A madarak ilyenkor már ösztönösen készülnek a több ezer kilométeres útra, melynek célállomása gyakran Dél-Afrika.

Fecskerajzás: ezekben a napokban bőségesen lakmároznak a még mindig nagy számban jelen lévő, repülő rovarokból, elsősorban a szúnyogokból.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Fecskerajzás: miért gyűlnek most össze a fecskék?

A fecskerajzás a vonulási időszak kezdetét jelzi, amikor a madarak már nem a fiókáikat nevelik, hanem saját útjukra koncentrálnak. A csoportos gyülekezés főként praktikus okokból történik: a madarak így együtt tájékozódnak, pihennek, és könnyebben találnak táplálékot is. Naplemente előtt különösen látványos, ahogy több száz fecske lepi el a villanyvezetékeket, háztetőket vagy épp nádasokat. A madarak gyors cikázása nemcsak lenyűgöző, de hasznos is: ezekben a napokban bőségesen lakmároznak a még mindig nagy számban jelen lévő repülő rovarokból, elsősorban a szúnyogokból.

Bár még néhány hétig maradnak, a fecskék vonulása szeptember közepén-végén tetőzik. A mostani időszak azért is különleges, mert a rajzás előrejelzi: véget ér a nyár, jön az ősz, és egy újabb körforgás kezdődik a természetben. Nemcsak a fecskék viselkedése változik meg ilyenkor.