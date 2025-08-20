Negyedszázados jubileumot ünnepeltek a pápai érem- és fegyvergyűjtők

Immár huszonötödik alkalommal rendezte meg a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének pápai csoportja az Érem- és Fegyverbörzét. A vasárnapi eseménynek – amely az ország egyik legrangosabb gyűjtői találkozójává nőtte ki magát – a pápai Petőfi-gimnázium aulája adott otthont, közölte a helyi médiacentrum. A börze egyaránt szólt a gyűjtőknek és a nagyközönségnek, hiszen a vitrinekben és asztalokon a római kortól napjainkig terjedő emléktárgyak sorakoztak.

A fegyverek mellett dísztárgyak, értékes leletek is szép számmal akadtak a vásáron

Fotó: papa-ma.papaesvideke.hu

Százötven asztalnyi régi pénz és fegyver egy helyen

A kiállított tárgyak között érmék, papírpénzek, képeslapok, rangjelzések, katalógusok és könyvek mellett világháborús kitüntetések, sisakok, kardok és egyenruhák is helyet kaptak. Nem véletlen, hogy a börze a militáriagyűjtőknek is kedvelt találkozóhelyük, hiszen a program éppen a huszártalálkozókhoz kapcsolódva született meg 2001-ben. Azóta önálló, folyamatosan bővülő eseménnyé vált, amelyre idén is mintegy 150 asztalnyi anyagot hoztak a résztvevők.

Országos és nemzetközi érdeklődés

A börze rangját jól mutatja, hogy Szombathelyről, Győrből, Sopronból, Kaposvárról, Siófokról és Tatabányáról is érkeztek gyűjtők, de voltak látogatók Balassagyarmatról és Szlovákiából is. A helyiek mellett sok fiatal is kilátogatott, ami a szervezők szerint biztató jel a numizmatika utánpótlásának szempontjából. A program részeként árverést és tombolasorsolást is tartottak, a jó hangulathoz pedig hozzájárultak a hősök napjára érkező hagyományőrzők, akik közül többen egyenruhában érkeztek.

Emlékpénz az Esterházy 300 emlékév tiszteletére

A pápai éremgyűjtők több évtizedes szokása, hogy a rendezvényekhez kapcsolódva alkalmi emlékpénzt adnak ki. Idén ez már a 45. ilyen darab, amelyet az Esterházy 300-emlékév inspirált. Az előoldalon a városépítő püspök arcképe látható, hátoldalán pedig a Nagytemplom, az Esterházy-kastély, a püspöki kórház, az istálló épülete és a püspök szobra. Az érmét az 1918-as 25 koronás bankjegy mintájára készítették, a grafikai munkát az OKÉ Design segítette. A kiadott pénzből az érintett intézményeknek ajándék is jut majd.