augusztus 20., szerda

István névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Relikviák az aulában

1 órája

Negyedszázados jubileumot ünnepeltek a pápai érem- és fegyvergyűjtők

Címkék#numizmatika#érme#Pápa

Országszerte, sőt Szlovákiából is érkeztek szép számmal az idén 25 éves pápai numizmatikai és fegyverbörzére, amely nemcsak a szakmabelieknek, hanem a nagyközönségnek is izgalmas időutazást kínált a római kortól napjainkig.

Csizi Péter

Immár huszonötödik alkalommal rendezte meg a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének pápai csoportja az Érem- és Fegyverbörzét. A vasárnapi eseménynek – amely az ország egyik legrangosabb gyűjtői találkozójává nőtte ki magát – a pápai Petőfi-gimnázium aulája adott otthont, közölte a helyi médiacentrum. A börze egyaránt szólt a gyűjtőknek és a nagyközönségnek, hiszen a vitrinekben és asztalokon a római kortól napjainkig terjedő emléktárgyak sorakoztak.

Fegyverek mellett dísztárgyak, értékes leletek is szép számmal akadtak a vásáron
A fegyverek mellett dísztárgyak, értékes leletek is szép számmal akadtak a vásáron
Fotó: papa-ma.papaesvideke.hu

Százötven asztalnyi régi pénz és fegyver egy helyen

A kiállított tárgyak között érmék, papírpénzek, képeslapok, rangjelzések, katalógusok és könyvek mellett világháborús kitüntetések, sisakok, kardok és egyenruhák is helyet kaptak. Nem véletlen, hogy a börze a militáriagyűjtőknek is kedvelt találkozóhelyük, hiszen a program éppen a huszártalálkozókhoz kapcsolódva született meg 2001-ben. Azóta önálló, folyamatosan bővülő eseménnyé vált, amelyre idén is mintegy 150 asztalnyi anyagot hoztak a résztvevők.

Országos és nemzetközi érdeklődés

A börze rangját jól mutatja, hogy Szombathelyről, Győrből, Sopronból, Kaposvárról, Siófokról és Tatabányáról is érkeztek gyűjtők, de voltak látogatók Balassagyarmatról és Szlovákiából is. A helyiek mellett sok fiatal is kilátogatott, ami a szervezők szerint biztató jel a numizmatika utánpótlásának szempontjából. A program részeként árverést és tombolasorsolást is tartottak, a jó hangulathoz pedig hozzájárultak a hősök napjára érkező hagyományőrzők, akik közül többen egyenruhában érkeztek.

Emlékpénz az Esterházy 300 emlékév tiszteletére

A pápai éremgyűjtők több évtizedes szokása, hogy a rendezvényekhez kapcsolódva alkalmi emlékpénzt adnak ki. Idén ez már a 45. ilyen darab, amelyet az Esterházy 300-emlékév inspirált. Az előoldalon a városépítő püspök arcképe látható, hátoldalán pedig a Nagytemplom, az Esterházy-kastély, a püspöki kórház, az istálló épülete és a püspök szobra. Az érmét az 1918-as 25 koronás bankjegy mintájára készítették, a grafikai munkát az OKÉ Design segítette. A kiadott pénzből az érintett intézményeknek ajándék is jut majd.

Mindenki megtalálhatta a saját érdeklődési körének megfelelő pénzt vagy fegyvert
Fotó: papaimediacentrum.hu

Tervek és közösségi élet, a hagyományok útján

A Pápai Éremgyűjtő Kör nemcsak a nagy börzék révén aktív. A tagok heti szakköri foglalkozásokon találkoznak, őszre kirándulást, év végére pedig ünnepi vacsorát terveznek. A közösség fontosnak tartja, hogy a jubiláló tagokat mindig méltó módon köszöntse: tavaly például volt olyan, aki 40 éves tagsági jubileumát ünnepelte. A pápai Érem- és Fegyverbörze immár negyedszázados múlttal bizonyítja, hogy a numizmatika és a katonai régiségek gyűjtése nem pusztán múltidézés, hanem élő közösségi élmény is, amelyben egyszerre van jelen a hagyománytisztelet és a jövő iránti nyitottság.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu