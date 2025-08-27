augusztus 27., szerda

Világító örökség

1 órája

Több ezer látogatót vonzott a fényerőmű, az alkotások tovább maradnak! (galéria, videó)

Címkék#Inota#fénykompozíció#inotai hőerőmű#installáció#művész

A fényerőmű kiállítás 2025 augusztusában új színt vitt Várpalota ipari múltjába: több mint húsz monumentális installáció világította be az inotai erőmű tereit. A látogatók napokig átélhették, milyen, amikor a fény szólaltatja meg a múlt gépeit.

Csizi Péter

Az Inotai hőerőmű ipari monumentuma 2025 nyarán új arcát mutatta meg: augusztus 15. és 24. között a régi létesítmény – a Turbinacsarnoktól a kazántér mélyéig – Magyarország legnagyobb indusztriális kiállítóterévé változott. A fényerőmű este hat és tizenegy óra között több mint 20 monumentális képzőművészeti installációval várta a látogatókat, hét országból összegyűjtve őket.

Neves művészek alkotásait vonultatta fel a fényerőmű Inotán
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A nagyszabású fényinstallációk célja nem csupán látvány – helyspecifikus művek formájában az erőmű karakteres tereit természetellenesen formáló történeteket meséltek el. A hűtőtornyok falán fényrobbanások, a Turbinacsarnokban immerzív mapping, a kazántér mélyében pedig a tér fizikáját megtagadó fénykompozíciók tették időlegesen látogathatóvá ezt a máshogy megközelíthetetlen világot.

Augusztus után is él a fényerőmű, az installációk láthatók maradnak
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A kiállítók között több neves művész mellett magyarok is helyet kaptak a fényerőműben

  • Dmitry Morozov (::vtol::): Adad – valós idejű villámlásadatokból generált fény- és hangvillanások piezokristályokon keresztül.
  • Andrea Sztojánovits & Gergely Álmos: Much Closer to the Sun – a napba nézés fiziológiai és érzelmi lenyomatát átalakító meditációs térélmény.
  • Karcis Gábor & Liliane Spielmann: Fading Remanence – fényérzékeny virágklaszterekkel életre keltett “érző ökoszisztéma” illúziója.
  • Robin Beekman: Parallels – a látvány fokozatosan eltéríti a megszokott érzékelést.
  • Niko Tiainen: Decoherence – az élővilág csökkenő sokszínűségét fény- és hangmintákban mutatja meg.
  • SpY (Spanyolország): hipnotikus lebegő folyosók és oszlopok.
  • Collectif Scale (Franciaország): kinetikus, lélegző szoborinstalláció.
  • Alberto Novello (Olaszország): foszforeszkáló fénykoreográfia.

Hazai alkotók is helyet kaptak: Vigh Violetta – Észlelőkert, Varga Zoltán (EPER) digitális kalligráfiája, Bordos László Zsolt – transzcendens fénykompozíció, illetve a kurátorok munkájaként Besnyő Dániel és Kálmán Mátyás – A Lélegző Szív.

A kiállítás úgy lett tervezve, hogy minden korosztály számára emlékezetes legyen – a kulturális élmény mellé augusztus 23-án egy különleges családi nap is társult, számos gyermekprogrammal.

Több ezer látogatót vonzott a fényerőmű, az alkotások tovább maradnak!

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló

A közönségsikerre való tekintettel a nyitva tartást két nappal kitolták: így a FÉNYERŐMŰ augusztus 26‑ig látogatható volt, naponta esténként 19 és 23 óra között. Nem állt le azonban itt: a zenei fesztivál ideje alatt – augusztus 28–30. között – a fényalkotások továbbra is láthatók lesznek!

 

