Több ezer látogatót vonzott a fényerőmű, az alkotások tovább maradnak! (galéria, videó)

Az Inotai hőerőmű ipari monumentuma 2025 nyarán új arcát mutatta meg: augusztus 15. és 24. között a régi létesítmény – a Turbinacsarnoktól a kazántér mélyéig – Magyarország legnagyobb indusztriális kiállítóterévé változott. A fényerőmű este hat és tizenegy óra között több mint 20 monumentális képzőművészeti installációval várta a látogatókat, hét országból összegyűjtve őket.

Neves művészek alkotásait vonultatta fel a fényerőmű Inotán

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A nagyszabású fényinstallációk célja nem csupán látvány – helyspecifikus művek formájában az erőmű karakteres tereit természetellenesen formáló történeteket meséltek el. A hűtőtornyok falán fényrobbanások, a Turbinacsarnokban immerzív mapping, a kazántér mélyében pedig a tér fizikáját megtagadó fénykompozíciók tették időlegesen látogathatóvá ezt a máshogy megközelíthetetlen világot.

Augusztus után is él a fényerőmű, az installációk láthatók maradnak

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A kiállítók között több neves művész mellett magyarok is helyet kaptak a fényerőműben

Dmitry Morozov (::vtol::): Adad – valós idejű villámlásadatokból generált fény- és hangvillanások piezokristályokon keresztül.

Andrea Sztojánovits & Gergely Álmos: Much Closer to the Sun – a napba nézés fiziológiai és érzelmi lenyomatát átalakító meditációs térélmény.

Karcis Gábor & Liliane Spielmann: Fading Remanence – fényérzékeny virágklaszterekkel életre keltett “érző ökoszisztéma” illúziója.

Robin Beekman: Parallels – a látvány fokozatosan eltéríti a megszokott érzékelést.

Niko Tiainen: Decoherence – az élővilág csökkenő sokszínűségét fény- és hangmintákban mutatja meg.

SpY (Spanyolország): hipnotikus lebegő folyosók és oszlopok.

Collectif Scale (Franciaország): kinetikus, lélegző szoborinstalláció.

Alberto Novello (Olaszország): foszforeszkáló fénykoreográfia.

Hazai alkotók is helyet kaptak: Vigh Violetta – Észlelőkert, Varga Zoltán (EPER) digitális kalligráfiája, Bordos László Zsolt – transzcendens fénykompozíció, illetve a kurátorok munkájaként Besnyő Dániel és Kálmán Mátyás – A Lélegző Szív.

A kiállítás úgy lett tervezve, hogy minden korosztály számára emlékezetes legyen – a kulturális élmény mellé augusztus 23-án egy különleges családi nap is társult, számos gyermekprogrammal.