augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Augusztus 20.

1 órája

Tűzijáték helyett lélegzetelállító fényjátékkal és tűzshow-val ünnepeltek Veszprémben (galéria + videó)

Címkék#tűzshow#ünnep#fényjáték

Augusztus 20-a alkalmából Veszprém lakossága fényfestésre számított, azonban a Petőfi Színház valami sokkal különlegesebbel készült az ünnepnapra.

Szilas Lilla

Veszprémben 2019 óta a tűzijáték helyett fényjáték és fényfestés kápráztatja el a városlakókat és a turistákat augusztus 20-án. Ez a döntés amellett, hogy környezetbarát, a kedvenceinket is biztonságban tartja. Idén viszont újítással készült a Petőfi Színház.

Fényjáték és tűzshow augusztus 20-án Veszprémben
Fényjáték és tűzshow augusztus 20-án Veszprémben
Fotó: Szilas Lilla/Napló

Fényjátékok és tűzshow a színházkertben

Bár ebben az évben Veszprém belvárosa nem borult színekbe, a színházkert annál több felnőttet és gyermeket vonzott a kései órákban. A Veszprémi Petőfi Színház előtt, az István, a király díszbemutatója után a nemzeti ünnephez illeszkedő, látványos tűz- és fényshow zárta az államalapítás ünnepét.

Két lány világító gömbökkel, rudakkal, legyezőkkel, szárnyakkal és amit csak el lehet képzelni, játszottak a fényekkel. Ahogy forgatták a világító csöveket, mindenki legnagyobb meglepetésére megjelent a Szent Korona, a magyar címer, Szent István neve és több, az államalapításhoz köthető jelkép. Majd egy rövid átállás után a lányok a tűzzel játszottak. Körbevették őket a lángnyelvek, miközben elegáns táncokat lejtettek, később pedig különböző eszközöket meggyújtva kápráztatták el a nézőket.

Fényjáték és tűzshow Veszprémben augusztus 20-án

Fotók: Szilas Lilla

A fellépés ötvözte a múltidézést a modern zenével, tánccal és eszközökkel. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu