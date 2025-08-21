Tűzijáték helyett lélegzetelállító fényjátékkal és tűzshow-val ünnepeltek Veszprémben (galéria + videó)

Veszprémben 2019 óta a tűzijáték helyett fényjáték és fényfestés kápráztatja el a városlakókat és a turistákat augusztus 20-án. Ez a döntés amellett, hogy környezetbarát, a kedvenceinket is biztonságban tartja. Idén viszont újítással készült a Petőfi Színház.

Fényjáték és tűzshow augusztus 20-án Veszprémben

Fotó: Szilas Lilla/Napló

Fényjátékok és tűzshow a színházkertben

Bár ebben az évben Veszprém belvárosa nem borult színekbe, a színházkert annál több felnőttet és gyermeket vonzott a kései órákban. A Veszprémi Petőfi Színház előtt, az István, a király díszbemutatója után a nemzeti ünnephez illeszkedő, látványos tűz- és fényshow zárta az államalapítás ünnepét.

Két lány világító gömbökkel, rudakkal, legyezőkkel, szárnyakkal és amit csak el lehet képzelni, játszottak a fényekkel. Ahogy forgatták a világító csöveket, mindenki legnagyobb meglepetésére megjelent a Szent Korona, a magyar címer, Szent István neve és több, az államalapításhoz köthető jelkép. Majd egy rövid átállás után a lányok a tűzzel játszottak. Körbevették őket a lángnyelvek, miközben elegáns táncokat lejtettek, később pedig különböző eszközöket meggyújtva kápráztatták el a nézőket.