Látványos fényattrakció a Balaton-parton (+ galéria)

Az innovatív fénypark, az Fény Liget a természet szépségeit és a digitális művészet varázsát ötvözi. Ahogy Balatonalmádiban leszáll az est, a Szent Erzsébet liget fái és zöldterületei fénybe borulnak – LED-ek, lézersugarak és vetített formák keltik életre a fantázia és a természet határán elhelyezkedő varázslatos világot.

Fénypark a Szent Erzsébet ligetben

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A látogatók egy fényekkel megrajzolt útvonalon haladva fedezhetik fel a park különböző pontjait, ahol minden elágazás újabb és újabb meglepetéseket, interaktív fényélményeket tartogat. A liget belsejében egy úgynevezett „digitális erdő” bontakozik ki, amely holografikus formáival és lebegő fénypontjaival a természet és a képzelet határát feszegeti.

Fantázia és a természet találkozása a Fény Ligetben

A kiállítás egyik leglátványosabb eleme a The Sea Urchin című installáció, amely egy tengeri sün inspirálta, kiterjesztett fényalkotás – fények és mozgás segítségével eleveníti meg a tenger élővilágának különleges geometriáját.

Ugyancsak emlékezetes a Light Network nevű mű, amely egy különleges fa törzsére simulva pulzáló fényhálóként jelenik meg. Ez az installáció a növények láthatatlan kommunikációját hozza felszínre: a gyökerek, ágak és levelek közötti kapcsolat fény formájában válik érzékelhetővé, ritmust és életet kölcsönözve a parknak.