Ilyen volt I. Ferenc József veszprémi látogatása (+ fotó)

Ferenc József 1908-ban az 1857-es országjárása óta először érkezett ismét Veszprémbe. A Veszprémi Hírlap beszámolója szerint a város átfogó rendezési munkálatokkal készült a látogatásra. Napirendre került a régi lakónegyedek és utcák bontása, a külterületi földek felparcellázása, új utcák megnyitása és házsorok építése, továbbá a csatornázás, az infrastruktúra bővítése és a piac átalakítása. A Hosszú utcai régi fahidat ekkor betonhíd váltotta fel. A városi közgyűlés megszavazta a Fehér Károly kallómalmához tartozó rét megvásárlását, amelyet sétatérré alakítottak. Kiemelt ütemben haladt a Szent Mihály-székesegyház átépítése, valamint a Davidikum bővítése is – utóbbi kápolnáját még a király érkezése előtt felszentelték.

Fotó: Veszprém régi képeken/Facebook

Már 1907 júniusában elkezdődött a Veszprémi Nemzeti Színház építése. Az uralkodó látogatása előtt a Szabadi és Kossuth utcákon, a Városház téren, a Gizella téren, a piacon és a vár környékén 15 vasúti kocsinyi bazalt- és dolomitzúzalékot szórtak szét. A vasútállomástól a püspöki palotáig vezető út pormentesítésére pedig 10 métermázsányi porolajat használtak fel – írta a Veszprémi Ellenőr.

Ferenc József érkezése Veszprémbe

A Veszprémi Hírlap szerint a vármegyei előkelőségek és az egyházi felekezetek képviselői mellett valamennyi egyesület és iskola felsorakozott a vasútállomáson. Elsőként a király szállt ki az udvari kocsiból, őt Ferenc Ferdinánd trónörökös követte. A szőnyeggel borított peronra lépő uralkodót percekig tartó, lelkes éljenzés fogadta.

A vasútállomástól a Vár utcáig három diadalívet emeltek, közülük az elsőn az „Isten hozott!” felirat állt. Az útvonalat díszes árbocok, élőzöld girlandok és színes lampionok ékesítették. A házakon és zászlórudakon nemcsak a nemzeti lobogók, hanem a vármegye fehér–zöld, valamint a város vörös–kék zászlói is lengtek. A kíséret a Vár utcánál megállt, innen a megyéspüspök vezette tovább a királyt a nemzeti színű, címeres zászlókkal feldíszített püspöki palotába, ahol nyolc szobát rendeztek be a számára. Érkezése estéjén a Szalay-dombon tűzijátékot tekintett meg, miközben a város több pontján örömtüzek lobogtak.