Élménydús napok

24 perce

Era Nova Fesztivál: művészet, ifjúság és közösség Nemeshanyban

Címkék#vízimalom#Nemeshanyban#pannon egyetem

Nemeshany három napra a művészet és zene otthona lett. A fesztivál minden korosztálynak tartogatott izgalmas programokat és élményeket.

Seres Elizabeth

Harmadik alkalommal pezsdítette fel Nemeshany életét az Era Nova Összművészeti Fesztivál, amelyet a Tonus Peregrinus Hagyományőrző Egyesület szervezett a Magyar Falu Program támogatásával. Augusztus 7. és 9. között a fesztivál varázslatos hangulattal töltötte meg a falut: szólt a zene a Pajtaszínházban és a vízimalom előtti téren, gyertyafényes koncertek csendültek fel a templomban, a képzőművészeti kiállítások és ifjúsági programok pedig színt vittek a nyári napokba.

fesztivál
A fesztivál gazdag programkínálata, érdekes előadásai minden korosztálynak felejthetetlen élményeket nyújtottak
Fotó: Göntér Eszter

Három napig tartott a fesztivál

A fesztivál első napján ifjúsági találkozót szerveztek a Táj-Kapocs Alapítvány, a KÖSZI, a Fekete Sereg és a Pannon Egyetem közreműködésével. Közel hetven fiatal érkezett kilenc településről – Csabrendekről, Taliándörögdről, Olaszfaluból, Nagyvázsonyból, Kapolcsról, Gógánfáról, Lesencetomajról, Gyenesdiásról és természetesen Nemeshanyból. Az interaktív programokon a fiatalok kreatív ötleteikkel, filmekkel, társasjátékokkal, installációkkal és helyi finomságokkal mutatták be közösségeiket.

Az ifjúsági találkozó egyik fénypontja a Navracsics Tibor országgyűlési képviselővel, közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel folytatott kötetlen beszélgetés volt, ahol a fiatalok szóba hozták a vidéki élet, a munkahelyteremtés és a kulturális lehetőségek kérdéseit, de még a miniszter kedvenc zenéi is terítékre kerültek. A beszélgetés után a résztvevők bekapcsolódtak az Era Nova fesztivál gazdag kulturális kínálatába.

A fesztivál központi eleme, az Era Nova Kamarazenekar naponta más-más helyszínen szólalt meg: a Pajtaszínház hangulatos színpadán, a vízimalom előtti téren, vagy a templomban gyertyafényes komolyzenei koncert keretében. A képzőművészet szerelmesei Boldizsár Zsolt kiállítását csodálhatták meg, a színpadon pedig Kovács Norbert „Cimbi” és Kandikó Csanád tartott lebilincselő előadásokat. A jazz-, népdalfeldolgozások és könnyűzenei koncertek mellett látványos lovas színdarab, filmvetítés, hangszerbemutató és fényjátékkal kísért zárókoncert színesítette a programot.

A nap különleges pillanatai közé tartozott a faluséta Kiss Virág és Csongor vezetésével, amely során a résztvevők ellátogattak a híres nemeshanyi vízimalomba, és betekintést nyerhettek a csipkevarró asszonyok munkájába. A Pannon Egyetem workshopjai, a jazzebéd és a A Somló titka című film levetítése még gazdagabbá tette a programot, miközben a települési csapatbemutatkozások újabb kreatív lehetőséget adtak az értékek megosztására.

Az értékközpontú, magas színvonalú programok nemcsak élményt nyújtottak, hanem erősítették a települések közötti kapcsolatokat, és bizonyították: a fiatalok összefogása igazi közösségformáló erő. A fesztivál végére a látogatók és a résztvevők közösséggé váltak az együtt átélt pillanatok hatására.

 

