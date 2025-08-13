Nyugat-Magyarország legnagyobb fesztiválja vár rád augusztusban: jön a Győrvári Sör- és Csülökfesztivál

A gasztronómiai időutazáson kívül hatalmas zenei kínálattal érkezik a fesztivál – árulta el Goldfinger Dávid, a fesztivál igazgatója. A pénteki napon Fehér Krisztián, Rúzsa Magdi és az ország egyik legnagyobb fellépője, a Delta lép színpadra.

Minden évben rengeteg embert vont a Győrvári Sör és Csülökfesztivál

A szombati napon Jolly, Döndi Duó, DJ Dominique, Zoltán Erika fog fellépni és az estét a Neoton Família élő nagykoncertje koronázza meg. Ezután hajnalig tartó bál lesz a Fáraó együttessel. A vasárnapi napon gyerekprogramok, gyerekműsor, Brandnyúl mini diszkó, a Shaby Blues Band és a SOULWAVE élő koncertje várja a fesztivállátogatókat. Az estet a Kowalsky meg a Vega élő koncertje zárja. A háromnapos fesztivál csúcspontja egy fergeteges, közel félórás tűzijáték lesz.

Korábban hatalmas Koncertet adott Győrváron a Neoton Família, és idén is egy fergeteges műsorral készülnek

Nyugat-Magyarország legnagyobb fesztiválja: a Győrvári Sör- és Csülökfesztivál

Érdemes mind a három nap időben kilátogatni a fesztiválra, hiszen több mint 60 vendéglátóegységgel várják a vendégeket, több tonna csülökkel minden formában:

csülökpörkölt,

sült csülök és

további számos csülökétel

szerepel majd a kínálatban.

A gasztronómiai részben édes ételek és magyaros ételek is elérhetőek lesznek. A sörkülönlegességek közül megtalálhatóak lesznek a szilvás, a meggyes, az almás-fahéjas, a belga csokoládés italok, és ezen kívül még 43 fajta kézműves sört kínálnak a fesztiválon.

Amikor a Kowalsky meg a Vega utoljára Győrváron koncertezett, hatalmas tömeg előtt lépett fel. Most új műsorral várják a közönséget

Mind a három nap az ország egyik legnagyobb vidámparkja üzemel a fesztiválon, így kicsiknek és nagyoknak is garantált a felhőtlen szórakozás. A zenei kínálat során nem mindennapi látványban lesz részük a Győrváron fesztiválozóknak. A hatalmas fesztiválszínpadon, az élő koncertek közben rengeteg látványelemet, illetve pirotechnikai eszközt fognak használni, ami minden jelenlévőt el fog kápráztatni. A pénteki és a szombati napon hajnali 3 óráig tartanak a programok, vasárnap éjjel 11 órakor zár a fesztivál.

Az ország nagy vendéglátói mind Győrváron lesznek és rengeteg csülök várja a vendégeket

Megszólaltak a sztárfellépők

A Delta zenekar frontembere, Szabó Peti lapunknak azt nyilatkozta, a Győrvári Sör- és Csülökfesztiválra a jól megszokott Delta-hangulattal készülnek. Régi, klasszikus dalokat és újdonságokat is fognak játszani a fesztiválozó közönségnek. A zenén túl Szabó Peti szerint a nagyon jó ételek és italok miatt érdemes ellátogatni a fesztiválra. A családi rendezvényre a kicsiket és nagyokat egyaránt nagy szeretettel várják. Külön öröm számukra, hogy Rúzsa Magdi után léphetnek fel, ami Szabó Peti szerint hatalmas megtiszteltetés. Nagy jókedvvel készülnek, szeretnék megtáncoltatni és megénekeltetni a közönséget. Garantált lesz a másnapi izomláz - mondta a Delta együttes énekese. A zenekar most lép fel először a fesztiválon, emiatt nagyon készülnek, hogy áteshessenek a tűzkeresztségen.