1 órája
Nyugat-Magyarország legnagyobb fesztiválja vár rád augusztusban: jön a Győrvári Sör- és Csülökfesztivál
2025. augusztus 15-16-17-én rendezik meg a Győrvári Sör- és Csülökfesztivált Győrváron, a Rendezvénytéren. Nyugat-Magyarország legnagyobb gasztronómiai és zenei fesztiválján három napon keresztül rengeteg étellel, itallal, sörkülönlegességekkel várják a vendégeket.
A gasztronómiai időutazáson kívül hatalmas zenei kínálattal érkezik a fesztivál – árulta el Goldfinger Dávid, a fesztivál igazgatója. A pénteki napon Fehér Krisztián, Rúzsa Magdi és az ország egyik legnagyobb fellépője, a Delta lép színpadra.
A szombati napon Jolly, Döndi Duó, DJ Dominique, Zoltán Erika fog fellépni és az estét a Neoton Família élő nagykoncertje koronázza meg. Ezután hajnalig tartó bál lesz a Fáraó együttessel. A vasárnapi napon gyerekprogramok, gyerekműsor, Brandnyúl mini diszkó, a Shaby Blues Band és a SOULWAVE élő koncertje várja a fesztivállátogatókat. Az estet a Kowalsky meg a Vega élő koncertje zárja. A háromnapos fesztivál csúcspontja egy fergeteges, közel félórás tűzijáték lesz.
Nyugat-Magyarország legnagyobb fesztiválja: a Győrvári Sör- és Csülökfesztivál
Érdemes mind a három nap időben kilátogatni a fesztiválra, hiszen több mint 60 vendéglátóegységgel várják a vendégeket, több tonna csülökkel minden formában:
- csülökpörkölt,
- sült csülök és
- további számos csülökétel
szerepel majd a kínálatban.
A gasztronómiai részben édes ételek és magyaros ételek is elérhetőek lesznek. A sörkülönlegességek közül megtalálhatóak lesznek a szilvás, a meggyes, az almás-fahéjas, a belga csokoládés italok, és ezen kívül még 43 fajta kézműves sört kínálnak a fesztiválon.
Mind a három nap az ország egyik legnagyobb vidámparkja üzemel a fesztiválon, így kicsiknek és nagyoknak is garantált a felhőtlen szórakozás. A zenei kínálat során nem mindennapi látványban lesz részük a Győrváron fesztiválozóknak. A hatalmas fesztiválszínpadon, az élő koncertek közben rengeteg látványelemet, illetve pirotechnikai eszközt fognak használni, ami minden jelenlévőt el fog kápráztatni. A pénteki és a szombati napon hajnali 3 óráig tartanak a programok, vasárnap éjjel 11 órakor zár a fesztivál.
Megszólaltak a sztárfellépők
A Delta zenekar frontembere, Szabó Peti lapunknak azt nyilatkozta, a Győrvári Sör- és Csülökfesztiválra a jól megszokott Delta-hangulattal készülnek. Régi, klasszikus dalokat és újdonságokat is fognak játszani a fesztiválozó közönségnek. A zenén túl Szabó Peti szerint a nagyon jó ételek és italok miatt érdemes ellátogatni a fesztiválra. A családi rendezvényre a kicsiket és nagyokat egyaránt nagy szeretettel várják. Külön öröm számukra, hogy Rúzsa Magdi után léphetnek fel, ami Szabó Peti szerint hatalmas megtiszteltetés. Nagy jókedvvel készülnek, szeretnék megtáncoltatni és megénekeltetni a közönséget. Garantált lesz a másnapi izomláz - mondta a Delta együttes énekese. A zenekar most lép fel először a fesztiválon, emiatt nagyon készülnek, hogy áteshessenek a tűzkeresztségen.
Csepregi Éva, a Neoton Família énekesnője lapunknak elárulta, hogy az együttessel már többször jártak Győrváron, ahol mindig egy nagyon lelkes és hálás közönséget találtak. Nagy örömmel készülnek erre a találkozóra is. Egy összeszokott csapat áll össze ilyenkor, hiszen Goldfinger Dávid a Neoton Famíliának rengeteg koncertet szervezett már. A Neoton Família sztárjai ezen a műsoron egy best of Neoton műsort visznek Győrvárra, ami azt jelenti, hogy tele lesz slágerekkel, szép látvánnyal és a Neoton életérzéssel. A mostani műsorban mindenki megmutatkozhat, a gitárszólótól kezdve az acapella éneken át a dobszólóig. A dalok közül hallható lesz a például a Nyár van, a Don Quijote,a Santa Maria és a 220 felett. Több mint másfél óra lesz a műsor, minden dalhoz külön háttéranimáció is jár - mondta Csepregi Éva. A fesztivált a széles közönségnek ajánlja az idősektől kezdve a fiatalokig, mindenkinek, aki szeretné jól érezni magát.
Várkonyi Attila, vagy ismertebb nevén DJ Dominique, a Retró Rádió műsorvezetője szerkesztőségünknek elmondta, hogy ő már az első Győrvári Sör- és Csülökfesztiválon is fellépett. Úgy gondolja, az első fesztivál sikere még a szervezőket is meglepte, ugyanis ő abban az évben az első fellépők közé kérte magát, hogy továbbmehessen egy következő koncertre, de a hatalmas tömeg miatt majdnem lemaradt a következő eseményéről. Minden évben fellép, úgy gondolja, a helyszín is nagyon jó, mert több nagyváros is a közelében helyezkedik el és a közönség összetétele is mindig fergeteges. Eddig is a top sztárok jöttek és idén is ők lesznek ott a fesztiválon - mondta DJ Dominique. Aki csak olvas róla, nem is sejti, mekkora bulit csapnak a kis településen. A Fergeteg Party, aminek a DJ az alapítója, mindig az alapján áll össze, hogy kik lépnek még fel az eseményen és milyen a közösség összetétele, de annyi biztos Várkonyi Attila szerint, hogy a végén minden kéz a magasban lesz.
Zoltán Erika a rövid interjú során azt mondta, ő olyan szinten hozzátartozik a Győrvári Sör- és Csülökfesztiválhoz, mint egy igazi kabalafigura. A jövő évre egy nagyobb volumenű meglepetéssel készül, de most is a legnagyobb slágerek fognak szólni. Lesznek meglepetések is, új feldolgozások, vagy mixek, amikben benne vannak azok a dalok, amik miatt egy Zoltán Erika bulinak jó a hangulata. Illetve, ahogyan az az énekeshez hozzátartozik lesz tánc és táncosok. Zoltán Erika korosztálytól függetlenül ajánlja mindenkinek a fesztivált, az eddigi tapasztalatai alapján úgy látja, egész családok szokták a teljes napjukat a fesztiválon tölteni. Az énekes is tanúsíthatja, hogy az eseményen finomakat lehet enni, mer ők is mindig kapnak svédasztalt a kínálatból.
Augusztus 15-16-17-én vár mindenkit Győrvár az év legnagyobb bulijára!