augusztus 19., kedd

Huba névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eltűnt személy

1 órája

Ismét eltűnt egy fiatal lány Veszprém vármegyében

Címkék#biztonság#hajú#Veszprém vármegyében#Magyarország

Veszprém vármegyében ismét eltűnt egy személy, a hatóságok azonnal körözést rendeltek el. A rendőrség a fiatal lány felkutatásához kéri a lakosság segítségét.

Veol.hu

Sajnos az utóbbi időben egyre több fiatal lány tűnik el Magyarországon, és ezek az esetek komoly aggodalmat keltenek a családok és a hatóságok körében. A rendőrség rendszeresen kér segítséget a lakosságtól, hiszen minden apró információ hozzájárulhat a fiatal lányok felkutatásához. Az eltűnések hátterében sokféle ok állhat, de a gyors reagálás életet menthet.

Nagy erőkkel keresik a fiatal lányt Fotó: police.hu
Nagy erőkkel keresik a fiatal lányt, aki augusztus 18-án tűnt el Veszprémben
Fotó: police.hu

Egyre több fiatal lány tűnik el

A tatabányai születésű, 15 éves, barna hajú és barna szemű fiatal lány, Horváth Eugénia 2025. augusztus 18-án tűnt el Veszprémben. A rendőrség minden információt hasznosnak tart a keresés során, és bizalmasan kezeli a bejelentéseket. A körözést a Veszprémi Rendőrkapitányság adta ki Az ilyen eltűnések mindig nagy figyelmet kapnak, hiszen minden perc számít a felkutatásban. A hatóságok ezért kiemelten kérik a lakosság segítségét, hogy mielőbb biztonságba kerülhessen a fiatal lány.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu