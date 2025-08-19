Ismét eltűnt egy fiatal lány Veszprém vármegyében

Sajnos az utóbbi időben egyre több fiatal lány tűnik el Magyarországon, és ezek az esetek komoly aggodalmat keltenek a családok és a hatóságok körében. A rendőrség rendszeresen kér segítséget a lakosságtól, hiszen minden apró információ hozzájárulhat a fiatal lányok felkutatásához. Az eltűnések hátterében sokféle ok állhat, de a gyors reagálás életet menthet.

Nagy erőkkel keresik a fiatal lányt, aki augusztus 18-án tűnt el Veszprémben

Fotó: police.hu

Egyre több fiatal lány tűnik el

A tatabányai születésű, 15 éves, barna hajú és barna szemű fiatal lány, Horváth Eugénia 2025. augusztus 18-án tűnt el Veszprémben. A rendőrség minden információt hasznosnak tart a keresés során, és bizalmasan kezeli a bejelentéseket. A körözést a Veszprémi Rendőrkapitányság adta ki Az ilyen eltűnések mindig nagy figyelmet kapnak, hiszen minden perc számít a felkutatásban. A hatóságok ezért kiemelten kérik a lakosság segítségét, hogy mielőbb biztonságba kerülhessen a fiatal lány.