Rászorulók iskolakezdését segíti a Fidesz Pápai Csoportja

Több mint 250 ezer forint értékben támogatja a rászoruló családok iskolakezdését a Fidesz Pápai Csoportja és a Fidesz–KDNP-frakció. Az adományt a Máltai Szeretetszolgálat Pápai Támogató Szolgálata vette át a kormánypárt helyi irodájában.

Veol.hu

Néhány nap múlva elkezdődik a 2025/2026-os tanév, és ilyenkor a családok költségvetését sok esetben komolyan megterhelik az iskolakezdéssel járó kiadások. A Fidesz Pápai Csoportja és a Fidesz-KDNP-frakció közös kezdeményezésére iskola- és tanszercsomagokat gyűjtöttek össze a nehéz sorsú iskolások számára, az összegyűlt adomány értéke meghaladta a 250 ezer forintot. 

Fidesz Pápai Csoportja: Támogatják a rászorulók iskolakezdését
A Fidesz Pápai Csoportja adományát Pintér-Papp Eszter (balról a második), a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pápai Támogató Szolgálat intézményvezetője vette át.
Forrás: Pápai Fidesz Csoport 

A Fidesz Pápai Csoportja nem először szervezett gyűjtést

A Fidesz helyi csoportja köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki felajánlásával, hozzájárulásával segítette a családok iskolakezdését, egyúttal emlékeztetett, 2020-tól felmenő rendszerben vezették be, így mára minden évfolyamon, minden nappali tagozatos diák ingyenes tankönyvellátásban részesül. Ez a támogatás alanyi jogon jár, tehát külön igényelni nem szükséges.

Unger Tamás frakcióvezető (balra) is segített az adomány szállításában
Forrás: Pápai Fidesz Csoport 

A leginkább rászorulóknak ingyenes tanszercsomag
Az „Alapvető anyagi támogatás biztosítása iskoláskorú gyermeket nevelő rászoruló családok részére” című projekt, valamint hazai források révén idén is több tízezer gyermek kap ingyenes tanszercsomagot.

A köznevelési intézmények notebookokat is biztosítanak, részben személyes, részben intézményi használatra.
Az étkezési támogatások köre is bővült:

  • Ingyenes étkezés jár minden általános iskolásnak, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kap, nevelésbe vették, vagy fogyatékkal élők intézményében tanul.
  • 50 százalékos kedvezményt kaphatnak azok, akik három vagy több gyermekes családban élnek, illetve tartósan betegek vagy fogyatékkal élnek, de nem jogosultak teljes ingyenességre.
    Az állami támogatások mellett a helyi önkormányzatok is gyakran segítenek saját forrásból. Éppen ezért érdemes a településen is érdeklődni a lehetőségekről. 

 

