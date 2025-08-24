Kocsis Máté bizakodó a 2026-os választásokkal kapcsolatban (+ galéria)

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a beszélgetést úgy kezdte, a belpolitikában jelenleg nincsen baloldal, és amilyen pártok eddig voltak, azoknak sem volt szervezettségük. Most minden eddigi párt a Tisza Párt mögött áll, akik követői agresszívan és harsányan szoktak fellépni minden helyzetben. De ez nem csoda Kocsis Máté szerint, hiszen a Tisza Párt vezetőjének, Magyar Péternek a stílusa felhatalmazza őket erre a fajta viselkedésre.

A politikai kérdezz-felelek közönsége, akik a rendezvényen egyebek mellett azt is megtudhatták, hogy a Fidesz jó esélyekkel indul a 2026-os választásokon

Bár a Fidesz is több esetben erőteljesen lép fel, bennük megvan a higgadtság. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke a béke oldalán áll. Ezzel ellentétben a Tisza Párt stratégiája az álhírek terjesztése, amivel szeretnék a híveiket maguk mellett tartani. Kocsis Máté azt is elmondta, a következő fél évben még erősebb lesz a kormány szidalmazása a Tisza Párt részéről.

A Fidesz jó esélyekkel indul a 2026-os választásokon

A Fidesz nemrég megalapította a Zebra Digitális Polgári Kört, mely az álhírek elleni harcban segít. Amiatt lett zebra a neve – Kocsis Máté elmondása alapján –, mert ez az állat az elmúlt időszakban az álhírgyártás szimbólumává vált. Jelenleg közel 12 ezer tagjuk van. A Fidesz frakcióvezetője szerint a választásokat akkor nyerhetik meg, ha megtanulják használni a közösségi médiát.

Kontrát Károly országgyűlési képviselő szerint a jelölteket fel kell készíteni a támadásokra, amik őket érhetik. Nem szabad azokat a levegőben lógva hagyni, és a választókat meg kell nyerni. Egyúttal köszönetet mondott a térségnek az eddigi támogatásért.

Kocsis Máté kitért az Orbán Viktort ért támadásokra is, melyek Hatvanpusztával kapcsolatosak. Szerinte a miniszterelnök már minden kérdésre választ adott, és fontos kiemelni, hogy a birtok nem az övé, hanem az édesapjáé. Lehetne kérdezni Magyar Pétert is arról, hogy a nyaralását ki fizette, mert az biztos, hogy Orbán Viktor minden szolgáltatásért, amit igénybe vesz, fizet, de ez Magyar Péterről nem biztos, hogy elmondható.

Nagy tévedés Kocsis Máté szerint, hogy Magyar Péter közülük került ki. A Szabad Demokraták Szövetségéből került ki, majd Gulyás Gergely hátán mászott fel, és elárulta közösségét. Kocsis Máté elmondta, hogy ismerte, de sosem kedvelte Magyar Pétert. Szerinte a veszte a „ki, ha én nem" felfogás lesz, és az, hogy nem tud csapatban dolgozni. Ettől függetlenül a Fidesz frakcióvezetője szerint kétesélyes a választás és dolgozniuk kell a sikerért.