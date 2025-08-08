3 órája
Kezdetét vette a Balaton-part egyik legkülönlegesebb fesztiválja (fotók, videó)
Augusztus 7-én, a Székesfehérvári Fúvózenekar koncertjével kezdetét vette Balatonalmádiban a Balatoni Filmzene Fesztivál, ahol a legismertebb filmzenék csendülnek fel különböző előadóktól.
A Székesfehérvári Fúvószenekar a koncertet a Rendőrakadémia dalával kezdte
Fotó: Nagy Lajos/Napló
A Wesselényi Strand előtt, a Szent Erzsébet Ligetben állították fel az ingyenes fúvós Tér-Filmzenei koncertek helyszínét, ahol az első nap a Székesfehérvári Fúvózenekar lépett fel. Ezzel egy időben az Almádi Bor és Gasztro Fesztivál kunyhói is megnyitottak, ahonnan finom borokat, ízletes pálinkákat, sós és édes süteményeket és mindenféle finomságot lehetett vásárolni.
A megnyitón Czompó Gábor fesztiválalapító elmondta, hogy körülbelül hat évvel ezelőtt gondolt először arra, hogy filmzenei fesztivált lehetne szervezni Balatonalmádiba. A mostani a harmadik Balatoni Filmzene Fesztivál és ezúttal az Almádi Bor és Gasztro Fesztivállal egybekötve rendezik meg, így még különlegesebb élménnyel szolgálva a közönségnek.
A filmzene összehozza az embereket
A Székesfehérvári Fúvószenekar a koncertet egy összetéveszthetetlen filmzenével, a Rendőrakadémia dalával kezdte, ami egyből felkeltette az emberek érdeklődését. Ezután a mostani népszerű szuperhősök irányába indultak tovább, a Superman és a Pókember méltán híres filmzenéi csendültek fel. Volt több olyan alkalom is, mikor a zenekar vezetője nem árulta el előre, hogy mit fognak játszani és ilyenkor látszott az emberek arcán, hogy próbálják kitalálni honnan ismerősek a dallamok. Az olyan filmzenéket, mint a Rózsazsín párducot, többen is elkezdték dúdolni. Majd kicsi modernebb filmek felé hajózva, a A Karib-tenger kalózai szólaltak meg, majd együtt szárnyaltunk az Így neveld a sárkányodat zenéivel. De olyan klasszikusok sem maradhattak el, mint a James Bond és a vadnyugati filmzenék. A koncertet az Indiana Jones filmekből ismert dalokkal zárták, amit hatalmas ováció követett.
Filmzenefesztivál BalatonalmádibanFotók: Nagy Lajos/Napló
Ezután a Kerényi Imre Kult Magtárban folytatódott az este további két koncerttel. A elkövetkezendő két napban további hat formáció lép színpadra ikonikus filmzenékkel, amiket kár lenne kihagyni.
Harmadik alkalommal rendezik meg Balatoni Filmzene Fesztivált