Kezdetét vette a Balaton-part egyik legkülönlegesebb fesztiválja (fotók, videó)

A Wesselényi Strand előtt, a Szent Erzsébet Ligetben állították fel az ingyenes fúvós Tér-Filmzenei koncertek helyszínét, ahol az első nap a Székesfehérvári Fúvózenekar lépett fel. Ezzel egy időben az Almádi Bor és Gasztro Fesztivál kunyhói is megnyitottak, ahonnan finom borokat, ízletes pálinkákat, sós és édes süteményeket és mindenféle finomságot lehetett vásárolni.

Három napig tartó Balatoni Filmzene Fesztivál Balatonalmádiban

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A megnyitón Czompó Gábor fesztiválalapító elmondta, hogy körülbelül hat évvel ezelőtt gondolt először arra, hogy filmzenei fesztivált lehetne szervezni Balatonalmádiba. A mostani a harmadik Balatoni Filmzene Fesztivál és ezúttal az Almádi Bor és Gasztro Fesztivállal egybekötve rendezik meg, így még különlegesebb élménnyel szolgálva a közönségnek.

A filmzene összehozza az embereket

A Székesfehérvári Fúvószenekar a koncertet egy összetéveszthetetlen filmzenével, a Rendőrakadémia dalával kezdte, ami egyből felkeltette az emberek érdeklődését. Ezután a mostani népszerű szuperhősök irányába indultak tovább, a Superman és a Pókember méltán híres filmzenéi csendültek fel. Volt több olyan alkalom is, mikor a zenekar vezetője nem árulta el előre, hogy mit fognak játszani és ilyenkor látszott az emberek arcán, hogy próbálják kitalálni honnan ismerősek a dallamok. Az olyan filmzenéket, mint a Rózsazsín párducot, többen is elkezdték dúdolni. Majd kicsi modernebb filmek felé hajózva, a A Karib-tenger kalózai szólaltak meg, majd együtt szárnyaltunk az Így neveld a sárkányodat zenéivel. De olyan klasszikusok sem maradhattak el, mint a James Bond és a vadnyugati filmzenék. A koncertet az Indiana Jones filmekből ismert dalokkal zárták, amit hatalmas ováció követett.