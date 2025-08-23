augusztus 23., szombat

Fontos üzenetet küldött a kormányhivatal

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal a földhivatali ügyfélfogadásával kapcsolatos változásokról osztott meg fontos információkat.

"Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal valamennyi Földhivatali Osztályánál – informatikai átállás miatt – 2025. augusztus 25. és augusztus 29. között ideiglenesen szünetel az ingatlan-nyilvántartási tárgyú beadványokra vonatkozó ügyfélfogadás és a jelzett ügycsoportot érintő személyes ügyintézés lehetősége" - olvasható a kormanyhivatalok.hu oldalon.

Fotó: Getty Images

Ideiglenesen szünetel a személyes földhivatali ügyfélfogadás

A fenti időszakban, amíg a személyes ügyfélfogadás szünetel, az ingatlan-nyilvántartási tárgyú kérelmek, egyéb beadványok kizárólag postai úton papír alapon vagy elektronikus úton terjeszthetők elő.

 

