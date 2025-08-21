Forgalomkorlátozás
2 órája
Útlezárások a MotoGP miatt – Íme a részletek
Balatonfőkajáron pénteken, szombaton és vasárnap (augusztus 22–24.) nap 06 és 18 óra között forgalomkorlátozásra kell számítani. Az Ady Endre és Petőfi Sándor utca kereszteződésénél teljes útlezárás lép életbe, így a településre ebben az időszakban csak lakossági behajtási engedéllyel, motorral, kerékpárral, illetve akkreditált járművekkel lehet belépni a Balaton Park Circuit irányába.
Balatonfőkajáron forgalomkorlátozás lesz a hétvégén
A 710-es úton, a körforgalomtól a Balaton Park Circuit (Balatonfőkajár) felé szintén csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező járművek hajthatnak be a lezárás ideje alatt.
