Útlezárások a MotoGP miatt – Íme a részletek

Balatonfőkajáron pénteken, szombaton és vasárnap (augusztus 22–24.) nap 06 és 18 óra között forgalomkorlátozásra kell számítani. Az Ady Endre és Petőfi Sándor utca kereszteződésénél teljes útlezárás lép életbe, így a településre ebben az időszakban csak lakossági behajtási engedéllyel, motorral, kerékpárral, illetve akkreditált járművekkel lehet belépni a Balaton Park Circuit irányába.

Balatonfőkajáron forgalomkorlátozás lesz a hétvégén

Forrás: 8-as Főút Hírei/Baleseteinek megelőzése/Facebook

A 710-es úton, a körforgalomtól a Balaton Park Circuit (Balatonfőkajár) felé szintén csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező járművek hajthatnak be a lezárás ideje alatt.