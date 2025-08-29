augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

Forgalomkorlátozás

2 órája

Jobb, ha szombaton messziről elkerülöd ezeket a veszprémi utcákat

Ezeken az útvonalakon biztosan nem lesz zökkenőmentes a közlekedés.

Futóverseny miatt ideiglenes forgalomkorlátozásra számíthatnak a járművezetők augusztus 30-án (szombaton) reggel 6 óra és 11 óra 30 perc között – írja a Veszprém vármegyei rendőrség Facebook-oldala.

Forgalomkorlátozás Veszprémben: mutatjuk, hogy hol lesz
A verseny útvonala: Megyeház tér – Erzsébet liget – Hóvirág utca – Egyetem utca – Iskola utca – Toborzó utca – Jókai utca – Kittenberger utca, Veszprémvölgy (a Séd jobb, majd bal partja, forduló a Veszprémvölgyi utcai parkolónál) – Kittenberger utca – Patak tér – Szent Katalin sétány – Szerelem-sziget – Deák Ferenc utca – Buhim utca – Szabadság tér – Megyeház tér. A rendezvény ideje alatt az Egyetem utcán fél pályán haladhat a forgalom, míg az útvonal többi részén részleges lezárás várható. 

 

 

