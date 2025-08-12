augusztus 12., kedd

Klára névnap

Közlekedők, figyelem!

34 perce

Forgalomkorlátozásra számíthatnak a veszprémiek a Kiskőrösi utcánál

Címkék#Kiskőrösi utca#rend#munkálatok#útvonal#Veszprém

Útlezárások várhatóak augusztusban a Kiskőrösi–Pázmándi–Ács utcai csomópontnál, érintett a Jeruzsálemhegy és az Egyetemváros is. Legutóbb augusztus 1-jén hajnali 3 órától augusztus 6-a éjfélig voltak fennakadások, azonban a munkálatok tovább folytatódnak.

Csizi Péter

2025. augusztus 11. és 19. között lezárásra került a Kiskőrösi utca – Pázmándi utca – Ács utca csomópontjának Ács utcai ága. A munkálatok idején Veszprémben az Ács utca és a Pázmándi utca zsákutcává alakul – tájékoztatta lapunkat a kivitelező. A forgalomkorlátozás érinti a tömegközlekedési útvonalakat is.

Kiskőrösi utca: ideiglenes lezárás és forgalomkorlátozás
Kiskőrösi utca: ideiglenes lezárás és forgalomkorlátozás
Kép: veol.hu

Menekülőutak a teljes útzár és a forgalomkorlátozás elől

Az Ács utca a Kupa utca felől, míg a Pázmándi utca a József Attila utca irányából lesz elérhető. A Kiskőrösi utca Kádár utca felé vezető szakasza továbbra is megközelíthető marad a Pázmándi utca felől.

 

