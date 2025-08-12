34 perce
Forgalomkorlátozásra számíthatnak a veszprémiek a Kiskőrösi utcánál
Útlezárások várhatóak augusztusban a Kiskőrösi–Pázmándi–Ács utcai csomópontnál, érintett a Jeruzsálemhegy és az Egyetemváros is. Legutóbb augusztus 1-jén hajnali 3 órától augusztus 6-a éjfélig voltak fennakadások, azonban a munkálatok tovább folytatódnak.
2025. augusztus 11. és 19. között lezárásra került a Kiskőrösi utca – Pázmándi utca – Ács utca csomópontjának Ács utcai ága. A munkálatok idején Veszprémben az Ács utca és a Pázmándi utca zsákutcává alakul – tájékoztatta lapunkat a kivitelező. A forgalomkorlátozás érinti a tömegközlekedési útvonalakat is.
Menekülőutak a teljes útzár és a forgalomkorlátozás elől
Az Ács utca a Kupa utca felől, míg a Pázmándi utca a József Attila utca irányából lesz elérhető. A Kiskőrösi utca Kádár utca felé vezető szakasza továbbra is megközelíthető marad a Pázmándi utca felől.