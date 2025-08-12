Forgalomkorlátozásra számíthatnak a veszprémiek a Kiskőrösi utcánál

2025. augusztus 11. és 19. között lezárásra került a Kiskőrösi utca – Pázmándi utca – Ács utca csomópontjának Ács utcai ága. A munkálatok idején Veszprémben az Ács utca és a Pázmándi utca zsákutcává alakul – tájékoztatta lapunkat a kivitelező. A forgalomkorlátozás érinti a tömegközlekedési útvonalakat is.

Kiskőrösi utca: ideiglenes lezárás és forgalomkorlátozás

Kép: veol.hu

Menekülőutak a teljes útzár és a forgalomkorlátozás elől

Az Ács utca a Kupa utca felől, míg a Pázmándi utca a József Attila utca irányából lesz elérhető. A Kiskőrösi utca Kádár utca felé vezető szakasza továbbra is megközelíthető marad a Pázmándi utca felől.