Forma–1-láz az utakon: már most sűrű a forgalom a Hungaroring körül

A Magyar Nagydíj minden évben kiemelt esemény, nemcsak a hazai nézők, de világszerte milliók számára. A Hungaroring egyedi karaktere – szűk kanyarjai és kevés előzési lehetősége – gyakran okoz meglepetéseket a futamon. Nem csoda, hogy a Forma–1 pilótái is különleges figyelemmel készülnek erre a futamra. Azonban nemcsak ők hangolódnak a hétvégére, hanem a paddocktól a lelátókig megtelő Hungaroring közönsége is. Már a versenyhétvége első napján érezhetően megélénkült a forgalom, és biztosra vehető, hogy a Magyar Nagydíj a hétvége slágereseménye lesz.

Fernando Alonso versenyautója a Forma–1-es Magyar Nagydíj kezdete előtti napon

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Hungaroring 2025: A Forma–1 újra meghódítja Magyarországot

A Hungaroringen évente 300 000 körüli látogatószámot regisztrálnak a Forma–1 hétvégéjén, ezzel a magyar nagydíj a világ egyik leglátogatottabb futama. Több érdeklődő érkezik Veszprém vármegyéből vagy a Balaton térségéből is– nemritkán napi ingázással, ami fokozza a térségi közlekedési terhelést. A hétvégén Mogyoród és Kerepes térségében jelentősebb torlódásokra, illetve rendőri forgalomirányításra kell számítani, és persze arra, hogy Mogyoródon nagyon sok lesz a gyalogos is, ezért az arra közlekedőktől fokozott türelmet és figyelmet kérnek.

Gondok a Red Bullnál – Új esélyesek tűnnek fel a Hungaroringen?

A 40. Magyar Nagydíj pénteki napja egyértelműen a McLaren dominanciájáról szólt: mindkét szabadedzésen Lando Norris és Oscar Piastri végzett az élen. A brit pilóta minimális különbséggel előzte csapattársát, miközben a második edzés végén kis híján összeütköztek az 1-es kanyarban. Charles Leclerc stabil formát mutatott és mindkétszer a harmadik helyen zárt, mögötte azonban nagy volt a mozgás: az Aston Martinok (Stroll és a hátfájásból visszatérő Alonso) remek formát mutattak, a Ferrarihoz és Mercedeshez képest is versenyképesnek tűntek.

A Red Bull és különösen Max Verstappen számára rosszul alakult a nap: a holland csak a 14. helyet szerezte meg, miközben autóját „vezethetetlennek” nevezte, és egy biztonsági incidenst is okozott, amikor egy rongyot hajított ki a 3-as kanyarnál, ezért az FIA sportfelügyelői elé idézték. A szabadedzések alatt több kisebb incidens is történt: Bearman és Russell összekoccant, Hülkenberg kavicsot hordott fel a pályára, míg Carlos Sainz Jr. telemetriai hibával küszködött. A majdnem összeütköző McLaren-páros is jelzi: ha ez a forma kitart, akár a vasárnapi rajtnál is egymással vívhatják a legnagyobb csatát.