Pont került az ügy végére

Ivókút nélkül maradtunk – kiderült, mi történt a Laczkó-forrással

Van, aki reggeli kávéval indítja a napot, más egy jó hideg pohár vízzel a kedvenc ivókútból. Ezzel egy veszprémi lakos is egyet ért: a 8 kilométeres futásának kezdőpontja mindig a Laczkó-forrás volt, ahol frissen, hűsen, mosolyogva „tankolt” fel magának vizet. Szerda reggel viszont szomorú meglepetés fogadta – a csap csendben pihent, és nem adott egyetlen kortyot sem.

Ivókút nélkül maradtunk – kiderült, mi történt a Laczkó-forrással

Nem a posztoló volt  az egyetlen, aki meglepődött. A közösségi oldalon gyorsan beindult a találgatás: egyesek szerint súlyos aszály miatt zárták el, mások úgy tudták, egyszerűen karbantartás van. Akadt, aki felidézte: gyerekkorában ez még igazi forrásként folydogált, míg mások lehűtötték a kedélyeket – ma már bizony csak a vezetékes víz jön belőle.

Persze, a kommentek között voltak határozott álláspontok is. Valaki szerint régen állandóan folyt, más szerint már rég raktak rá nyomós csapot, hogy ne menjen feleslegesen a víz. Egy lelkes hozzászóló még egy linket is bedobott, hátha ott lapul a megoldás. Volt, aki a szomszédos szökőkutak karbantartásával hozta összefüggésbe, bár ezt páran kétkedve fogadták.

Végül maga a szolgáltató, a VKSZ Zrt. pontot tett a találgatások végére: a kút csupán egy napra volt lezárva karbantartás miatt, amit – állításuk szerint – előre jeleztek. Mostanra már újra folyik a víz, így a futók, túrázók és szomjas városlakók ismét megtölthetik kulacsukat.

A karbantartásról lapunk is beszámolt.

Tanulság? Néha nem árt ránézni a hivatalos oldalra, mielőtt pánikolunk, vagy megosztjuk a legújabb „biztos” információt. De az is biztos, hogy a Laczkó-forrás körül egy nap szünet is elég ahhoz, hogy kiderüljön: mennyire hozzánk nőtt ez a kis kút, ami sokunk mindennapjainak apró, mégis fontos része.

