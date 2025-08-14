Ivókút nélkül maradtunk – kiderült, mi történt a Laczkó-forrással

Nem a posztoló volt az egyetlen, aki meglepődött. A közösségi oldalon gyorsan beindult a találgatás: egyesek szerint súlyos aszály miatt zárták el, mások úgy tudták, egyszerűen karbantartás van. Akadt, aki felidézte: gyerekkorában ez még igazi forrásként folydogált, míg mások lehűtötték a kedélyeket – ma már bizony csak a vezetékes víz jön belőle.

Forrás: Veszprémben elcsendesült a Laczkó-forrás. Most kiderült, hogy mi történt

Forrás: Laczkó Dezső Múzeum

Persze, a kommentek között voltak határozott álláspontok is. Valaki szerint régen állandóan folyt, más szerint már rég raktak rá nyomós csapot, hogy ne menjen feleslegesen a víz. Egy lelkes hozzászóló még egy linket is bedobott, hátha ott lapul a megoldás. Volt, aki a szomszédos szökőkutak karbantartásával hozta összefüggésbe, bár ezt páran kétkedve fogadták.

Végül maga a szolgáltató, a VKSZ Zrt. pontot tett a találgatások végére: a kút csupán egy napra volt lezárva karbantartás miatt, amit – állításuk szerint – előre jeleztek. Mostanra már újra folyik a víz, így a futók, túrázók és szomjas városlakók ismét megtölthetik kulacsukat.

A karbantartásról lapunk is beszámolt.