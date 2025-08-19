Egyensúlyművészektől kapott különleges szobrot a Szent Janka-forrás a Bakonyalján (+ videók)

Ásványi anyagokban, főleg vasban gazdag víz tör fel a Szent Janka-forrásból a Bakonyalja csodás pontján. Csak tavaly nevezték el Szent Jankáról a forrást, de nevének eredete egy régi történetben gyökerezik, amely a bakonyi faluhoz, Gichez kapcsolódik. Idén kapott főapáti áldást a hely és már új legendákra okot adó szokások alakultak ki a kifolyót rejtő kőhalomnál. Tetejére került az új szobor.

Az anyai szeretet jelképe – Új szobor került a Szent Jankáról elnevezett forráshoz a Bakonyaljára

Forrás: Kőmanók világa

Szeretettel vár mindenkit egy kis pihenésre, szabadidős program eltöltésére a Szent Janka-forrás, az áldott hely, ahol tűzrakó helyet is kialakítottak a helyiek, és még tervezik a terület további szépítését.

Nagy Győző és felesége, Erzsébet, a Cseszneken élő házaspár kőmanóiról, egyensúlyszobrairól már többször írtunk. A Kőmanók világa néven alkotók nemrég adtak hírt arról, hogy nagy izgalommal, szívvel-lélekkel készítették el alkotásukat a Gic községben található Szent Janka-forráshoz. Elnevezésének története adta nekik az ihletet.

Forrás: Kőmanók világa

A házaspár kőmanói általában egyensúlyszobrok, ugyanis szinte a lehetetlennel, a fizikával dacoló módon raknak egymásra köveket. A forráshoz készült alkotást viszont rendhagyó módon – a biztonság szempontjából viszont érthetően – rögzítették. Már a cseszneki várba is került egy ilyen rögzített művük, aminek Kötődés a címe. A gici forrás környékére pedig több tőlük megszokott, hagyományos kőmanós barátsághidat is építettek.

Németh Adrienn gici polgármester arról írt internetes felületén, hogy egyre több kavicsfestő és -gyűjtő látogat el a forráshoz. Hálás azért is, hogy a Nagy-házaspár szép kőépítményekkel gazdagította. A faluvezető csodás remekműnek tartja a forrás fölé épített, Szent Jankáról készített szobrot, amelynek egyik különlegessége, hogy Olaszországból, Szent Janka származási helyéről hozott olasz márvány alapanyagból készült.

A Kőmanók világa alkotói a forrás jobb oldalán elhelyeztek sok-sok követ, amellyel közös játékra, építésre hívják az ideérkezőket. Bátran szedd szét a hidakat és építs, alkoss valami mást kedvedre! Hamarosan jelentkezünk egy időponttal, amikor személyesen várják a helyszínen a kreatívkodásban résztvevő személyeket és a kőépítés rejtelmeibe vezetik be az érdeklődőket

– fogalmazott a polgármester.