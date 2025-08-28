Nemcsak a Balatont, az egész országot megbabonázza, amit ez a cukrászda csinál

Talán nem túlzunk, ha azt mondjuk, hogy édességlázban ég az ország több napja, de ez nem is véletlen, hiszen már kóstolható az idei év országtortája. Többek között ezért is érdemes ellátogatni cukrászdákba. De a sütiimádóknak nem is kell igazán indok. Van olyan füredi cukrászda, ahol olyan ízélmények várnak, amelyért az ország minden pontjáról ellátogatnak ide. A Bergmann Cukrászda nemcsak sütiben, fagyiban is varázsol.

A füredi cukrászda nemcsak sütiben, fagyiban is topon van

Fotó: Kovács Erika/Napló

A füredi cukrászda igazi legendává vált

Balatonfüreden 1992-ben nyitott meg a Bergmann Cukrászda, ahol Bergmann Ernő, füredi aranykoszorús cukrászmester olyan értéket teremtett, aminek szinte csodájára járnak az emberek. A cukrászlegenda 2020-ban hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt, örökségét azonban töretlenül viszik tovább. 2023-ban Bergmann Ernő felesége és fia révén megnyitott Balatonfüreden a Kis Bergmann Cukrászda.

A Bergmann nevet viselő cukrászdák pedig ontják magukból az olyan édességeket, amelyeket egy egész ország ismer. Szinte biztosan mindenki hallott már a híres Bergmann-krémesről, amely Füreden városi érték lett, a Balatonfüred Városi Értéktár Bizottság döntése alapján. Az 1939 óta ugyanazon családi recept alapján készülő krémes sokak nagy kedvence.

Fagyiban is tarolnak

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a tavalyi évben Bergmann Nándor mestercukrász készítette el az év legjobb fagylaltját. A tökmagsorbet piros bogyós gyümölcsökkel elnevezést kapó hűsítő finomság 90 fagyi közül lett a győztes. Nándor ezzel a sikerrel édesapja öröksége előtt is tisztelgett. Korábban portálunknak így mesélt a fagyikülönlegességről:

– Az alap egy sorbet, mely nem tartalmaz tojást és tejterméket. Tökmagpaszta van benne, amit mi készítünk, valamint hazai termelőktől származó tökmagolaj is került bele – részletezte a mestercukrász. A nyerő ízösszeállításba került még pörkölt tökmag és erdei gyümölcsös szósz is, ami szintén saját recept alapján készült.

Szintén írtunk arról, hogy az Év Fagylaltja 2025 versenyen szintén díjat kapott Bergmann Nándor fagyiremeke. A balatoni mámoros csokoládé nevű fagyi különdíjban részesült.