Falunap
2 órája
Galambreptetés és rockkoncert
Pusztamiske ifjú tehetségei, a Fláre tinik és Balogh Benjámin is bemutatkozik a falunapon, amelyet szeptember 13-án 13.30 órától tartanak a rendezvénytéren.
A megjelenteket Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a térség országgyűlési képviselője, valamint a község polgármestere köszönti. A beszédeket 13.45 órakor galambreptetés követi. Délután fellép Tóth Tünde énekes, a kiscsőszi Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület néptánccsoportja, a Fláre beás együttes, majd 20 órakor kezdődik a Fate-rock koncert.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre