Falunap

1 órája

Galambreptetés és rockkoncert

Címkék#kiscsőszi#Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület#Navracsics Tibor

Pusztamiske ifjú tehetségei, a Fláre tinik és Balogh Benjámin is bemutatkozik a falunapon, amelyet szeptember 13-án 13.30 órától tartanak a rendezvénytéren.

Tisler Anna

A megjelenteket Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a térség országgyűlési képviselője, valamint a község polgármestere köszönti. A beszédeket 13.45 órakor galambreptetés követi. Délután fellép Tóth Tünde énekes, a kiscsőszi Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület néptánccsoportja, a Fláre beás együttes, majd 20 órakor kezdődik a Fate-rock koncert. 

 

