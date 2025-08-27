Gannán még őrzik a hagyományokat

A gannai nemzetiségi tábor célja egyértelmű: a gyerekek ne csak jól érezzék magukat, hanem közben megismerjék és megszeressék a sváb hagyományokat, amelyek évszázadok óta részei a település életének. Az egyhetes tábor minden napja tartogatott meglepetést.

A gannai nemzetiségi tábor egy hete változatos programokat kínált a gyerekeknek

A gannai nemzetiségi tábor közösségi élményeket is nyújt

A gyerekek kézműves foglalkozásokon próbálhatták ki ügyességüket: agyagoztak, nemezeltek, gyöngyékszereket készítettek, vagy éppen a decoupage technikával díszítettek különféle tárgyakat. A mozgásról sem feledkeztek meg, hiszen sportos vetélkedők, közös játékok és tánctanulás is szerepelt a programban. A gannai asszonykórus lelkes tagjai sváb táncokat, mondókákat és verseket tanítottak a gyerekeknek, így a hagyományőrzés nem csupán szép szavakban, hanem valódi élményekben öltött testet.

Az egyik cél az élményszerzés volt

Előadások, kirándulás

A táborban különleges vendégekből sem volt hiány. A rendőrség munkatársai a biztonságos kerékpáros, rolleres és gyalogos közlekedésről tartottak interaktív bemutatót. A pápai könyvtárnak köszönhetően egy bohóc is ellátogatott a gyerekekhez, aki vidám előadásával szerezett felejthetetlen perceket. A segítők színházi élményt varázsoltak a gyerekeknek egy úgynevezett „láthatatlan színház” formájában, és természetesen a közös palacsintasütés sem maradhatott el. Nagyon hasznos volt az elsősegély nyújtás szabályait és módját bemutató foglalkozás is. A programok között egy kirándulás is helyet kapott, amely tovább erősítette a közösségi élményt.

Értékközvetítés

A gannai német nemzetiségi tábor minden évben bebizonyítja, hogy a gyerekeknek szükségük van arra, hogy kiszakadjanak a virtuális világból, és valódi közösségi élményeket éljenek át. A játék, az alkotás, a mozgás és a hagyományok megismerése olyan értékeket ad, amelyek hosszú távon is hatással lesznek rájuk. A település és a szervezők munkája példaértékű: Gannán még őrzik a hagyományokat – és közben újakat is teremtenek.

A tábort Magyarország Kormánya és a Miniszterelnökség a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n keresztül támogatta.