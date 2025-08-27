augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Élmények és értékek

48 perce

Gannán még őrzik a hagyományokat

Címkék#német nemzetiségi#gannai tábor#hagyomány#gyerek

A Gannai Német Nemzetiségi Önkormányzat 1999 óta minden nyáron megrendezi azt a programot, amely nemcsak a vidám játékok és a közös élmények miatt vált hagyománnyá, hanem azért is, mert a szervezők mindig nagy hangsúlyt fektetnek a német nemzetiségi kultúra megőrzésére. A gannai nemzetiségi tábor több mint két évtizedes múltra tekint vissza.

Haraszti Gábor

A gannai nemzetiségi tábor célja egyértelmű: a gyerekek ne csak jól érezzék magukat, hanem közben megismerjék és megszeressék a sváb hagyományokat, amelyek évszázadok óta részei a település életének. Az egyhetes tábor minden napja tartogatott meglepetést. 

Gannai nemzetiségi tábor - Egy hét a hagyományőrzés jegyében
A gannai nemzetiségi tábor egy hete változatos programokat kínált a gyerekeknek
Forrás:  önkormányzat

A gannai nemzetiségi tábor közösségi élményeket is nyújt

A gyerekek kézműves foglalkozásokon próbálhatták ki ügyességüket: agyagoztak, nemezeltek, gyöngyékszereket készítettek, vagy éppen a decoupage technikával díszítettek különféle tárgyakat. A mozgásról sem feledkeztek meg, hiszen sportos vetélkedők, közös játékok és tánctanulás is szerepelt a programban. A gannai asszonykórus lelkes tagjai sváb táncokat, mondókákat és verseket tanítottak a gyerekeknek, így a hagyományőrzés nem csupán szép szavakban, hanem valódi élményekben öltött testet.

Az egyik cél az élményszerzés volt
Forrás:  önkormányzat

Előadások, kirándulás

A táborban különleges vendégekből sem volt hiány. A rendőrség munkatársai a biztonságos kerékpáros, rolleres és gyalogos közlekedésről tartottak interaktív bemutatót. A pápai könyvtárnak köszönhetően egy bohóc is ellátogatott a gyerekekhez, aki vidám előadásával szerezett felejthetetlen perceket. A segítők színházi élményt varázsoltak a gyerekeknek egy úgynevezett „láthatatlan színház” formájában, és természetesen a közös palacsintasütés sem maradhatott el. Nagyon hasznos volt az elsősegély nyújtás szabályait és módját bemutató foglalkozás is. A programok között egy kirándulás is helyet kapott, amely tovább erősítette a közösségi élményt.

A gyerekek agyagoztak, nemezeltek, gyöngyékszereket készítettek, vagy a decoupage technikával díszítettek különféle tárgyakat.
Forrás:  önkormányzat

Értékközvetítés

A gannai német nemzetiségi tábor minden évben bebizonyítja, hogy a gyerekeknek szükségük van arra, hogy kiszakadjanak a virtuális világból, és valódi közösségi élményeket éljenek át. A játék, az alkotás, a mozgás és a hagyományok megismerése olyan értékeket ad, amelyek hosszú távon is hatással lesznek rájuk. A település és a szervezők munkája példaértékű: Gannán még őrzik a hagyományokat – és közben újakat is teremtenek.
A tábort Magyarország Kormánya és a Miniszterelnökség a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n keresztül támogatta.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu