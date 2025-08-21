2 órája
Volt egyszer egy Gatyás csárda – a legendás balatoni vendéglőt mostanra benőtte a természet
Egy balatoni rom, amit benőtt a természet és amelyhez két különös legenda is kötődik. A Gatyás csárda történetét kevesen ismerik.
A Balaton mellett, Fonyód közelében áll egy növényzettel teljesen benőtt épület, amelynek kapuján a felirat ma is olvasható: Gatyás Csárda 1933. Egykor népszerű vendéglátóhely volt, ahol kuglipálya, élőzene és családias hangulat várta a vendégeket, mára azonban a természet vette birtokba az épületet – írta a szellemvarosok.hu.
A Gatyás csárda története
A csárda nevéről két eltérő történet maradt fenn. Az egyik változatot Németh Ernő Élet a Várhegy alján című könyve jegyezte fel: az 1800-as évek elején a tulajdonos, Varga István egy disznóvágás alkalmával annyira felöntött a garatra, hogy a mulatozás közben nemcsak a mellényétől, hanem a nadrágjától is megszabadult. A történet hamar szájról szájra terjedt, így a kocsmát a helyiek elkezdték „Gatyásnak” nevezni, a név pedig a harmincas években hivatalossá is vált.
A másik változatot Varga István leszármazottja, a csárda utolsó üzemeltetője mesélte el. E szerint a férfiak hajnalban, amikor az állatok ellátása előtt betértek egy italra, nem öltöztek fel rendesen, hanem egy szál gatyában surrantak le a kocsmába, mielőtt hazatértek volna a munkából. A vendéglő így kapta a „Gatyás” nevet.
Hogy melyik történet felel meg a valóságnak, valószínűleg már soha nem derül ki, a kétféle magyarázat azonban színesíti a csárda köré épült legendát.
A vendéglő fénykora és átalakulásai
Az 1930-as évektől kezdve a Gatyás csárda igazi központja lett a fonyódi közösségi életnek. Az épület egyik részében kocsma működött, ahol a helyiek fröccsöt és röviditalokat fogyasztottak, míg a másik részben étterem kapott helyet, amely házias, egyszerű fogásokat kínált.
A kocsma mögött egy kuglipálya is működött, amely szintén nagy népszerűségnek örvendett, és gyakran tartottak itt összejöveteleket, családi eseményeket. A csárda mellett nem volt külön parkoló, ezért az autós vendégek az út szélén álltak meg, ami időnként balesetveszélyes helyzeteket okozott. A helyiek azonban hozzászoktak ehhez, és a csárda népszerűségét ez nem csökkentette.
A hetvenes években az épület egy időre új funkciót kapott: az ÁFÉSZ vette át, és vegyesboltot nyitott benne. A bolt gyorsan a környék egyik fontos beszerzőhelye lett, és bár hivatalosan ÁFÉSZ bolt volt, a helyiek továbbra is „Gatyás bolt” néven emlegették. Ez a korszak néhány évig tartott, majd a csárda ismét visszatért eredeti szerepéhez.
A nyolcvanas években a Gatyás csárda fénykorát élte. Ekkor a Balatonhoz érkező keletnémet turisták kedvelt célpontja lett, akik rendszeresen betértek ide étkezni és szórakozni. A korszak végén komoly felújításra is sor került: oszlopos, nádtetős bejárati előtérrel bővítették ki az épületet, amely jellegzetes balatoni hangulatot árasztott.
A nyári estéken élő zene szólt, a kerthelyiség megtelt vendégekkel, a kuglipályán pedig családok és barátok játszottak. A csárda ebben az időben szinte minden hétvégén zsúfolásig tele volt.
A rendszerváltás után azonban a csárda sorsa kedvezőtlen fordulatot vett. Bár több tulajdonosváltás is történt, a hely nem tudta visszanyerni korábbi népszerűségét. A vendéglátóipar átalakulása, a balatoni turizmus változásai és az egyre romló gazdasági környezet miatt a Gatyás csárda fokozatosan elveszítette vendégkörét. 2010-ben végleg bezárt és azóta sem nyílt meg újra.
A természet lassan mindent visszavesz
Az elmúlt másfél évtizedben az épület teljesen elhagyatottá vált. Az udvart és a hátsó épületrészeket sűrű növényzet nőtte be, a nádtető megrongálódott, és a falakon is erősen látszik az idő vasfoga. Urbexfotósok beszámolói szerint a terület hátsó részén egy különálló, eldugott melléképület található, amelynek ajtaját futónövény takarja, így szinte beleolvad a környezetbe.
A romos épület ma már inkább egyfajta különleges emlékhely: egyszerre idézi fel a Balaton múltját, a keletnémet turisták zajos nyarait és a közösségi élet egykori központját, miközben látványosan mutatja, hogyan hódítja vissza a természet az ember által elhagyott helyeket.
