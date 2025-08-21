augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Étterem, kocsma, kuglipálya

2 órája

Volt egyszer egy Gatyás csárda – a legendás balatoni vendéglőt mostanra benőtte a természet

Címkék#retro#Gatyás csárda#Balaton#kocsma#épület

Egy balatoni rom, amit benőtt a természet és amelyhez két különös legenda is kötődik. A Gatyás csárda történetét kevesen ismerik.

Balogh Rebeka

A Balaton mellett, Fonyód közelében áll egy növényzettel teljesen benőtt épület, amelynek kapuján a felirat ma is olvasható: Gatyás Csárda 1933. Egykor népszerű vendéglátóhely volt, ahol kuglipálya, élőzene és családias hangulat várta a vendégeket, mára azonban a természet vette birtokba az épületet – írta a szellemvarosok.hu.

A Gatyás csárda napjainkban, benötte a természet. Forrás: szellemvarosok.hu
A Gatyás csárda napjainkban. Mostanra teljesen benőtte a természet
Forrás: szellemvarosok.hu

A Gatyás csárda története

A csárda nevéről két eltérő történet maradt fenn. Az egyik változatot Németh Ernő Élet a Várhegy alján című könyve jegyezte fel: az 1800-as évek elején a tulajdonos, Varga István egy disznóvágás alkalmával annyira felöntött a garatra, hogy a mulatozás közben nemcsak a mellényétől, hanem a nadrágjától is megszabadult. A történet hamar szájról szájra terjedt, így a kocsmát a helyiek elkezdték „Gatyásnak” nevezni, a név pedig a harmincas években hivatalossá is vált.

A másik változatot Varga István leszármazottja, a csárda utolsó üzemeltetője mesélte el. E szerint a férfiak hajnalban, amikor az állatok ellátása előtt betértek egy italra, nem öltöztek fel rendesen, hanem egy szál gatyában surrantak le a kocsmába, mielőtt hazatértek volna a munkából. A vendéglő így kapta a „Gatyás” nevet.

Hogy melyik történet felel meg a valóságnak, valószínűleg már soha nem derül ki, a kétféle magyarázat azonban színesíti a csárda köré épült legendát.

Forrás: szellemvarosok.hu

A vendéglő fénykora és átalakulásai

Az 1930-as évektől kezdve a Gatyás csárda igazi központja lett a fonyódi közösségi életnek. Az épület egyik részében kocsma működött, ahol a helyiek fröccsöt és röviditalokat fogyasztottak, míg a másik részben étterem kapott helyet, amely házias, egyszerű fogásokat kínált.

A kocsma mögött egy kuglipálya is működött, amely szintén nagy népszerűségnek örvendett, és gyakran tartottak itt összejöveteleket, családi eseményeket. A csárda mellett nem volt külön parkoló, ezért az autós vendégek az út szélén álltak meg, ami időnként balesetveszélyes helyzeteket okozott. A helyiek azonban hozzászoktak ehhez, és a csárda népszerűségét ez nem csökkentette.

A hetvenes években az épület egy időre új funkciót kapott: az ÁFÉSZ vette át, és vegyesboltot nyitott benne. A bolt gyorsan a környék egyik fontos beszerzőhelye lett, és bár hivatalosan ÁFÉSZ bolt volt, a helyiek továbbra is „Gatyás bolt” néven emlegették. Ez a korszak néhány évig tartott, majd a csárda ismét visszatért eredeti szerepéhez.

Forrás: szellemvarsok.hu

A nyolcvanas években a Gatyás csárda fénykorát élte. Ekkor a Balatonhoz érkező keletnémet turisták kedvelt célpontja lett, akik rendszeresen betértek ide étkezni és szórakozni. A korszak végén komoly felújításra is sor került: oszlopos, nádtetős bejárati előtérrel bővítették ki az épületet, amely jellegzetes balatoni hangulatot árasztott. 

A nyári estéken élő zene szólt, a kerthelyiség megtelt vendégekkel, a kuglipályán pedig családok és barátok játszottak. A csárda ebben az időben szinte minden hétvégén zsúfolásig tele volt.

A rendszerváltás után azonban a csárda sorsa kedvezőtlen fordulatot vett. Bár több tulajdonosváltás is történt, a hely nem tudta visszanyerni korábbi népszerűségét. A vendéglátóipar átalakulása, a balatoni turizmus változásai és az egyre romló gazdasági környezet miatt a Gatyás csárda fokozatosan elveszítette vendégkörét. 2010-ben végleg bezárt és azóta sem nyílt meg újra.

A természet lassan mindent visszavesz

Az elmúlt másfél évtizedben az épület teljesen elhagyatottá vált. Az udvart és a hátsó épületrészeket sűrű növényzet nőtte be, a nádtető megrongálódott, és a falakon is erősen látszik az idő vasfoga. Urbexfotósok beszámolói szerint a terület hátsó részén egy különálló, eldugott melléképület található, amelynek ajtaját futónövény takarja, így szinte beleolvad a környezetbe.

A romos épület ma már inkább egyfajta különleges emlékhely: egyszerre idézi fel a Balaton múltját, a keletnémet turisták zajos nyarait és a közösségi élet egykori központját, miközben látványosan mutatja, hogyan hódítja vissza a természet az ember által elhagyott helyeket.

Forrás: szellemvarosok.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu