Volt egyszer egy Gatyás csárda – a legendás balatoni vendéglőt mostanra benőtte a természet

A Balaton mellett, Fonyód közelében áll egy növényzettel teljesen benőtt épület, amelynek kapuján a felirat ma is olvasható: Gatyás Csárda 1933. Egykor népszerű vendéglátóhely volt, ahol kuglipálya, élőzene és családias hangulat várta a vendégeket, mára azonban a természet vette birtokba az épületet – írta a szellemvarosok.hu.

A Gatyás csárda napjainkban. Mostanra teljesen benőtte a természet

Forrás: szellemvarosok.hu

A Gatyás csárda története

A csárda nevéről két eltérő történet maradt fenn. Az egyik változatot Németh Ernő Élet a Várhegy alján című könyve jegyezte fel: az 1800-as évek elején a tulajdonos, Varga István egy disznóvágás alkalmával annyira felöntött a garatra, hogy a mulatozás közben nemcsak a mellényétől, hanem a nadrágjától is megszabadult. A történet hamar szájról szájra terjedt, így a kocsmát a helyiek elkezdték „Gatyásnak” nevezni, a név pedig a harmincas években hivatalossá is vált.

A másik változatot Varga István leszármazottja, a csárda utolsó üzemeltetője mesélte el. E szerint a férfiak hajnalban, amikor az állatok ellátása előtt betértek egy italra, nem öltöztek fel rendesen, hanem egy szál gatyában surrantak le a kocsmába, mielőtt hazatértek volna a munkából. A vendéglő így kapta a „Gatyás” nevet.

Hogy melyik történet felel meg a valóságnak, valószínűleg már soha nem derül ki, a kétféle magyarázat azonban színesíti a csárda köré épült legendát.

Forrás: szellemvarosok.hu

A vendéglő fénykora és átalakulásai

Az 1930-as évektől kezdve a Gatyás csárda igazi központja lett a fonyódi közösségi életnek. Az épület egyik részében kocsma működött, ahol a helyiek fröccsöt és röviditalokat fogyasztottak, míg a másik részben étterem kapott helyet, amely házias, egyszerű fogásokat kínált.

A kocsma mögött egy kuglipálya is működött, amely szintén nagy népszerűségnek örvendett, és gyakran tartottak itt összejöveteleket, családi eseményeket. A csárda mellett nem volt külön parkoló, ezért az autós vendégek az út szélén álltak meg, ami időnként balesetveszélyes helyzeteket okozott. A helyiek azonban hozzászoktak ehhez, és a csárda népszerűségét ez nem csökkentette.

A hetvenes években az épület egy időre új funkciót kapott: az ÁFÉSZ vette át, és vegyesboltot nyitott benne. A bolt gyorsan a környék egyik fontos beszerzőhelye lett, és bár hivatalosan ÁFÉSZ bolt volt, a helyiek továbbra is „Gatyás bolt” néven emlegették. Ez a korszak néhány évig tartott, majd a csárda ismét visszatért eredeti szerepéhez.