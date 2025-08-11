Veol podcast
Kézfertőtlenítő vagy napszemüveg is okozhat gépjárműtüzet
Csondor Henrietta tűzoltó főhadnagy, a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a Veol podcast legújabb adásában ismertette hogyan alakulhatnak ki gépjárműtüzek a nyáron.
A gépjármű meggyulladhat gondatlan tűzokozás, baleset, esetleg műszaki hiba miatt. Az autók esetében a tűz leggyakrabban a motortérben vagy az utastérben keletkezik. Csondor Henrietta tűzoltó főhadnagy elmondta, a katasztrófavédelem mit javasol, mit tegyünk tűz esetén, milyen tárgyak gyulladhatnak ki és hogyan előzhetőek meg a gépjárműtüzek.
Nyáron gyakrabban alakulnak ki gépjármű tüzek
A podcastban szó volt többek között arról, hogy:
- Hogyan alakulhat ki gépjárművünkben tűz?
- Milyen tárgyak okozhatnak tüzet az autóban?
- Mivel oltsuk el a kialakult tüzet?
- Miért veszélyes az autóban dohányzás?
- Miben más az elektromos járművek oltás?
