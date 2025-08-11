Kézfertőtlenítő vagy napszemüveg is okozhat gépjárműtüzet

A gépjármű meggyulladhat gondatlan tűzokozás, baleset, esetleg műszaki hiba miatt. Az autók esetében a tűz leggyakrabban a motortérben vagy az utastérben keletkezik. Csondor Henrietta tűzoltó főhadnagy elmondta, a katasztrófavédelem mit javasol, mit tegyünk tűz esetén, milyen tárgyak gyulladhatnak ki és hogyan előzhetőek meg a gépjárműtüzek.

A gépjármű meggyulladhat gondatlan tűzokozás, baleset, esetleg műszaki hiba miatt

Fotó: katasztrofavedelem.hu

Nyáron gyakrabban alakulnak ki gépjármű tüzek

A podcastban szó volt többek között arról, hogy: