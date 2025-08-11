augusztus 11., hétfő

Mai évfordulók
1 órája

Kézfertőtlenítő vagy napszemüveg is okozhat gépjárműtüzet

Címkék#Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság#tűz#veol podcast#VEOL Podcas#podcastban

Csondor Henrietta tűzoltó főhadnagy, a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a Veol podcast legújabb adásában ismertette hogyan alakulhatnak ki gépjárműtüzek a nyáron.

Szilas Lilla

A gépjármű meggyulladhat gondatlan tűzokozás, baleset, esetleg műszaki hiba miatt. Az autók esetében a tűz leggyakrabban a motortérben vagy az utastérben keletkezik. Csondor Henrietta tűzoltó főhadnagy elmondta, a katasztrófavédelem mit javasol, mit tegyünk tűz esetén, milyen tárgyak gyulladhatnak ki és hogyan előzhetőek meg a gépjárműtüzek.

A gépjármű meggyulladhat gondatlan tűzokozás, baleset, esetleg műszaki hiba miatt
A gépjármű meggyulladhat gondatlan tűzokozás, baleset, esetleg műszaki hiba miatt
Fotó: katasztrofavedelem.hu

Nyáron gyakrabban alakulnak ki gépjármű tüzek

A podcastban szó volt többek között arról, hogy:

  • Hogyan alakulhat ki gépjárművünkben tűz?
  • Milyen tárgyak okozhatnak tüzet az autóban?
  • Mivel oltsuk el a kialakult tüzet?
  • Miért veszélyes az autóban dohányzás?
  • Miben más az elektromos járművek oltás?

 

 

Veol podcast

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
