Rekorder fészkek Veszprém vármegyében (fotók + videó)

Több mint 12 ezren vettek részt a gyűrűzési eseményeken, ezzel az idei program az egyik legnagyobb hazai természetvédelmi rendezvénnyé nőtte ki magát. Idén sok gólyafióka született, előfordultak négy- és ötfiókás fészkek, az E.ON működési területén pedig átlagosan három fiókát neveltek fel a gólyapárok.

Három gólyafióka gyűrűzés előtt Tapolca-Diszelben

Fotó: Nagy Lajos

Sok gólyafióka született a vármegyében

A gyűrűk révén számos hasznos információ szerezhető a madarakról: a kék színű műanyag vagy festett alumínium jelölőgyűrűk távolról is leolvashatók, így az egyes madarak pontosan nyomon követhetők. Ezek segítségével megtudható a gólyák életkora, vándorlási útvonala, területhűsége – mindez fontos adat a viselkedésük jobb megértéséhez, valamint a rájuk leselkedő veszélyek feltérképezéséhez és védelmi intézkedések megtervezéséhez.

Az E.ON idén rekordszámban járult hozzá a programhoz: míg tavaly 548 fióka jelölésében segédkeztek, idén ez a szám 915-re nőtt. A legtöbb gyűrűs fióka Veszprém, Győr-Moson-Sopron és Fejér vármegyében kapott jelölést az E.ON szolgáltatási területén.

Veszprém vármegye vitte a prímet:

253 gyűrűt helyeztek el 82 fészekben,

Győr-Moson-Sopronban 157,

Tolnában 144,

Fejérben 114 fióka

kapott egyedi azonosítót.

Különleges történetet rejt a Veszprém vármegyei Vilonya is: itt egy olyan gólyapár költ, amelynek mindkét tagja gyűrűzött – és ami még ritkább, testvérek. H6MT és H6MU jelzésű madarak három éve keltek ki a tótvázsonyi fészekben, majd visszatérésük után Vilonyán foglaltak közös fészket.

A szezon során jelentős korkülönbségek voltak a fiókák között: a júniusi gyűrűzéseken az átlagos, héthetes fiókák mellett gyűrűzésre alkalmatlan, egyhetes madarakat is találtak. Néhány, korábban kiesett és madárkórházban felnevelt fiókát a szakemberek visszacsempésztek a fészkekbe, a gólyaszülők ezeket a „féltestvéreket” is elfogadták és etették.

Ötven településen négyfiókás fészkeket is megfigyeltek, sőt, hét olyan település is akadt, ahol öt fióka nevelkedett ugyanabban a fészekben. Mindezek ellenére továbbra is három fióka az átlag. A fiókák gyakran harciasan fogadják a fészekhez érkező szakembereket, de a földre érve szinte mozdulatlanná dermednek, ahogy azt szüleiktől tanulták.