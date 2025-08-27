augusztus 27., szerda

Megérkezett Lotti, Dorka, Benett és Bence is

Címkék#Csolnoky Ferenc Kórház#csecsemő#gólyahír

Az elmúlt napokban ismét boldog családok ünnepelték gyermekük érkezését Veszprém vármegyében. Augusztus 23 és 26. között között több újszülött is világra jött, akik immár a közösségünk legifjabb tagjai.

Veol.hu

Minden gyermek születése csodálatos pillanat egy család életében. Az első mosoly, az apró kezek szorítása, az első altatódalok – mind-mind felejthetetlen élmények, amelyeket a szülők örökké őriznek szívükben. A gólyahír a legértékesebb hír, hiszen gyökerestül változtatja meg az emberi élet értelmét.

Itt az aktuális gólyahír a vármegye legújabb lakóiról..
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Gólyahír: A vármegye legfiatalabb lakói megérkeztek

  • Augusztus 23-án: Török Lotti Emma, édesanyja: Török Diána;
     
  • Augusztus 25-én: Horváth Bence, édesanyja: Horváth Simona; Kövesi Dorka, édesanyja: Kövesi-Horváth Alexandra;
     
  • Augusztus 26-án: Németh Benett, édesanyja: Németh-Jakab Nelli; Nagy Mia, édesanyja: Nagyné Czigler Vivien;

Ők születtek a Csolnoky Ferenc kórházban a napokban. Gratulálunk a büszke szülőknek, és sok boldogságot kívánunk az egész családnak!

 

