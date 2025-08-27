Gólyahír
Megérkezett Lotti, Dorka, Benett és Bence is
Az elmúlt napokban ismét boldog családok ünnepelték gyermekük érkezését Veszprém vármegyében. Augusztus 23 és 26. között között több újszülött is világra jött, akik immár a közösségünk legifjabb tagjai.
Minden gyermek születése csodálatos pillanat egy család életében. Az első mosoly, az apró kezek szorítása, az első altatódalok – mind-mind felejthetetlen élmények, amelyeket a szülők örökké őriznek szívükben. A gólyahír a legértékesebb hír, hiszen gyökerestül változtatja meg az emberi élet értelmét.
Gólyahír: A vármegye legfiatalabb lakói megérkeztek
- Augusztus 23-án: Török Lotti Emma, édesanyja: Török Diána;
- Augusztus 25-én: Horváth Bence, édesanyja: Horváth Simona; Kövesi Dorka, édesanyja: Kövesi-Horváth Alexandra;
- Augusztus 26-án: Németh Benett, édesanyja: Németh-Jakab Nelli; Nagy Mia, édesanyja: Nagyné Czigler Vivien;
Ők születtek a Csolnoky Ferenc kórházban a napokban. Gratulálunk a büszke szülőknek, és sok boldogságot kívánunk az egész családnak!
