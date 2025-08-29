2 órája
Újabb ikerpár jött világra Veszprémben! Megérkezett Benedek, Balázs és Alexandra is
Íme az elmúlt napok újszülöttjeinek névsora
Az elmúlt napokban ismét boldog családok ünnepelték gyermekük érkezését Veszprém vármegyében. Augusztus 27. és Augusztus 28. között több újszülött is világra jött a Csolnoky Ferenc Kórházban. Itt a legfrisebb gólyahír.
Gólyahír: ők a vármegye legifjabb lakói
Augusztus 27-én: Táncsics Tekla, édesanyja: Táncsics-Váliczkó Ildikó; Novák Bercel, édesanyja: Novák-Bogyai Xénia; Szilvási Dominik és Szilvási Bella, édesanyjuk: Huros Brigitta; Tóth Lili Nia, édesanyja: Csere Dorina;
Augusztus 28-án: Tánczos Benedek Sámuel, édesanyja: Tánczosné Dr. Detrich Zsuzsanna; Szabó Balázs, édesanyja: Balázs-Szabó Emese; Németh-Klimkó Emília, édesanyja: Németh-Klimkó Emese Krisztina; Kerényi Martina Alexandra, édesanyja: Pintér Alexandra Nikoletta;
Gratulálunk a büszke szülőknek, és sok boldogságot kívánunk az egész családnak!