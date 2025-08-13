augusztus 13., szerda

42 perce

Ikreket hozott a gólya a veszprémi kórházba

Címkék#Csolnoky Ferenc Kórház#újszülött#gólyahír

Augusztus harmadik hetében három nap alatt hat újszülött érkezésének örülhettek szüleik.

Veol.hu

A friss gólyahír szerint ikrek is vannak köztük, két kisfiú.

Premature Newborn Fraternal Twins in Hospital Sleep Together in Plastic Crib gólyahír
Gólyahír: ikrek jöttek a világra a veszprémi kórházban
Forrás: Getty Images-illusztráció

Gólyahír: íme a napokban érkezett újszülöttek

Alább közöljük a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházban augusztus 10-12-én született babák és édesanyjuk nevét:

Augusztus 10-én: Kovács Miron Tamás, édesanyja: Kovács Klarissza.

Augusztus 11-én: Zentai Gellért és Zentai Merse, édesanyjuk: Zentai-Horváth Rebeka; Tóth Olivér, édesanyja: Tóth-Rostási Petra; Vajda Bianka, édesanyja: Jónás Bernadett.

Augusztus 12-én: Szecsei Máté, édesanyja: Schofhauzer Klaudia.

Gratulálunk minden családnak!

 

