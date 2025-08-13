Újszülöttek
Ikreket hozott a gólya a veszprémi kórházba
Augusztus harmadik hetében három nap alatt hat újszülött érkezésének örülhettek szüleik.
A friss gólyahír szerint ikrek is vannak köztük, két kisfiú.
Gólyahír: íme a napokban érkezett újszülöttek
Alább közöljük a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházban augusztus 10-12-én született babák és édesanyjuk nevét:
Augusztus 10-én: Kovács Miron Tamás, édesanyja: Kovács Klarissza.
Augusztus 11-én: Zentai Gellért és Zentai Merse, édesanyjuk: Zentai-Horváth Rebeka; Tóth Olivér, édesanyja: Tóth-Rostási Petra; Vajda Bianka, édesanyja: Jónás Bernadett.
Augusztus 12-én: Szecsei Máté, édesanyja: Schofhauzer Klaudia.
Gratulálunk minden családnak!
