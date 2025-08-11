Babadömping augusztusban, mutatjuk a kis jövevényeket név szerint!

Gólyahír: A nyár nemcsak a napsütésről és a szabadságról szól, hanem az új életek érkezéséről is.

Augusztusi gólyahír

Illusztráció: Shuterstock

Augusztusi gólyahír, íme a veszprémi újszülöttek listája

Az augusztus különösen mozgalmasan indult a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházban. Összegyűjtöttük az elmúlt napokban született újszülöttek és édesanyjuk nevét, hátha ismerős arcokkal találkozol a listában.

Augusztus 5.

Felber Egon – édesanyja: Felber Boglárka

Kolonics Balázs Dániel – édesanyja: Kolonics-Reichardt Vivien Augusztus 6.

Mezei Olívia Zoja – édesanyja: Mezei-Csehi Patrícia Tímea

Fekete Zétény – édesanyja: Fekete-Takács Adrienn

Herczku-Tölgyesi Árpád – édesanyja: Herczku-Tölgyesi Dóra

Pintér Árden – édesanyja: Pintér-Benedek Bettina

Sárdi Dilen Roland – édesanyja: Sárdi Kitti

Szabó Emerencia – édesanyja: Szabó-Pájer Anasztázia Augusztus 7.

Pető Patrik Domán – édesanyja: Pető-Vászolyi Dóra Augusztus 8.

Erős-Csarmasz Nerina – édesanyja: Erős-Csarmasz Ágnes Judit

Jakab Hanna Róza – édesanyja: Jakab-Horváth Mónika

Bognár Zoja – édesanyja: Bognár Veronika

Grósz Anelíz – édesanyja: Grósz-Lájer Karolina Augusztus 9.

Kertész Zájána Zafira – édesanyja: Kertész Vanessza

Keresztes Hanna Tamara – édesanyja: Pongó Renáta

Klenoczki Emma – édesanyja: Csikós Szilvia

Joó Hunor – édesanyja: Nagy Helga

Gyürüsi Károly – édesanyja: Tóth Bernadett Augusztus 10.

Nagy Ezra – édesanyja: Nagy Anna

Kovács Máté Barnabás – édesanyja: Kovácsné Horváth Klaudia Augusztus 11.

Nagy Olivér – édesanyja: Nagy-Takács Bianka

Gratulálunk minden családnak!