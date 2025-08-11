augusztus 11., hétfő

Mai évfordulók
1 órája

Babadömping augusztusban, mutatjuk a kis jövevényeket név szerint!

Augusztus második hete különleges örömöt hozott: rengeteg kisbaba látta meg a napvilágot 5. és 11. között, új taggal bővültek a családok. Most eláruljuk, kik ezek a tündéri újszülöttek!

Veol.hu

Gólyahír: A nyár nemcsak a napsütésről és a szabadságról szól, hanem az új életek érkezéséről is.

Augusztusi gólyahír
Illusztráció: Shuterstock

Augusztusi gólyahír, íme a veszprémi újszülöttek listája

Az augusztus különösen mozgalmasan indult a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházban. Összegyűjtöttük az elmúlt napokban született újszülöttek és édesanyjuk nevét, hátha ismerős arcokkal találkozol a listában.

Augusztus 5.
Felber Egon – édesanyja: Felber Boglárka
Kolonics Balázs Dániel – édesanyja: Kolonics-Reichardt Vivien

Augusztus 6.
Mezei Olívia Zoja – édesanyja: Mezei-Csehi Patrícia Tímea
Fekete Zétény – édesanyja: Fekete-Takács Adrienn
Herczku-Tölgyesi Árpád – édesanyja: Herczku-Tölgyesi Dóra
Pintér Árden – édesanyja: Pintér-Benedek Bettina
Sárdi Dilen Roland – édesanyja: Sárdi Kitti
Szabó Emerencia – édesanyja: Szabó-Pájer Anasztázia

Augusztus 7.
Pető Patrik Domán – édesanyja: Pető-Vászolyi Dóra

Augusztus 8.
Erős-Csarmasz Nerina – édesanyja: Erős-Csarmasz Ágnes Judit
Jakab Hanna Róza – édesanyja: Jakab-Horváth Mónika
Bognár Zoja – édesanyja: Bognár Veronika
Grósz Anelíz – édesanyja: Grósz-Lájer Karolina

Augusztus 9.
Kertész Zájána Zafira – édesanyja: Kertész Vanessza
Keresztes Hanna Tamara – édesanyja: Pongó Renáta
Klenoczki Emma – édesanyja: Csikós Szilvia
Joó Hunor – édesanyja: Nagy Helga
Gyürüsi Károly – édesanyja: Tóth Bernadett

Augusztus 10.
Nagy Ezra – édesanyja: Nagy Anna
Kovács Máté Barnabás – édesanyja: Kovácsné Horváth Klaudia

Augusztus 11.
Nagy Olivér – édesanyja: Nagy-Takács Bianka

Gratulálunk minden családnak!

 

 

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
