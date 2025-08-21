14 újszülött érkezett három nap alatt, köztük Melani, Egon és Amira is világra jött

A gólyahír mindig örömmel tölti el a közösséget: új élet, új remény, új családi történetek kezdete.

Gólyahír: ezek a babák születtek augusztus 13. és 15. között

Fotó: Shutterstock

Gólyahír: ezek a babák születtek augusztus 13. és 15. között

Az alábbi listában szereplő babák az anyakönyvi hírek alapján 2025. augusztus 13. és 15. között születtek a Veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban.