Gólyahír

1 órája

14 újszülött érkezett három nap alatt, köztük Melani, Egon és Amira is világra jött

Augusztus közepén ismét megérkeztek a legfrissebb anyakönyvi hírek. Három nap alatt tizennégy újszülött látta meg a napvilágot, köztük ritka és különleges keresztnevekkel is.

A gólyahír mindig örömmel tölti el a közösséget: új élet, új remény, új családi történetek kezdete. 

Fotó: Shutterstock

Gólyahír: ezek a babák születtek augusztus 13. és 15. között

Az alábbi listában szereplő babák az anyakönyvi hírek alapján 2025. augusztus 13. és 15. között születtek a Veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban.

Augusztus 13-án:

Szegletes Melani (édesanyja: Szegletes-Rigó Orchidea)

Horváth Belián Egon (édesanyja: Horváth Viktória)

Augusztus 14-én:

Tóth Zsombor (édesanyja: Tóthné Szabó Klaudia)

Lübkemann Níla Amira (édesanyja: Mustos Klaudia)

Vajda Botond (édesanyja: Farkas Dóra)

Szente Gergő (édesanyja: Molnár Eszter)

Fegyveres Elina (édesanyja: Fegyveresné Pap Ninetta)

Augusztus 15-én:

Mádl Milla (édesanyja: Földes Anikó)

Csejtei Márton (édesanyja: Csejteiné Lukács Nóra)

Benedek Szófia (édesanyja: Benedekné Neubauer Nikolett)

Dobosi Ramón (édesanyja: Dobosiné Ceglédi Aranka)

Nagy-Jung Zsombor (édesanyja: Nagy-Jung Krisztina)

Józan Nolen (édesanyja: Józan Ida)

Dőry Sára (édesanyja: Dőry-Galló Rebeka)

 

 

 

