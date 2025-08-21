1 órája
14 újszülött érkezett három nap alatt, köztük Melani, Egon és Amira is világra jött
Augusztus közepén ismét megérkeztek a legfrissebb anyakönyvi hírek. Három nap alatt tizennégy újszülött látta meg a napvilágot, köztük ritka és különleges keresztnevekkel is.
A gólyahír mindig örömmel tölti el a közösséget: új élet, új remény, új családi történetek kezdete.
Gólyahír: ezek a babák születtek augusztus 13. és 15. között
Az alábbi listában szereplő babák az anyakönyvi hírek alapján 2025. augusztus 13. és 15. között születtek a Veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban.
Augusztus 13-án:
Szegletes Melani (édesanyja: Szegletes-Rigó Orchidea)
Horváth Belián Egon (édesanyja: Horváth Viktória)
Augusztus 14-én:
Tóth Zsombor (édesanyja: Tóthné Szabó Klaudia)
Lübkemann Níla Amira (édesanyja: Mustos Klaudia)
Vajda Botond (édesanyja: Farkas Dóra)
Szente Gergő (édesanyja: Molnár Eszter)
Fegyveres Elina (édesanyja: Fegyveresné Pap Ninetta)
Augusztus 15-én:
Mádl Milla (édesanyja: Földes Anikó)
Csejtei Márton (édesanyja: Csejteiné Lukács Nóra)
Benedek Szófia (édesanyja: Benedekné Neubauer Nikolett)
Dobosi Ramón (édesanyja: Dobosiné Ceglédi Aranka)
Nagy-Jung Zsombor (édesanyja: Nagy-Jung Krisztina)
Józan Nolen (édesanyja: Józan Ida)
Dőry Sára (édesanyja: Dőry-Galló Rebeka)