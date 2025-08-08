56 perce
Kézilabdaméretű pöfeteget szedhet – Már tudjuk, mikor és még mit érdemes keresgélni a Bakonyban
A nyár, a nagy meleg, a szárazság nem kedvez a gombaszedésnek, jó ideje nem is jelentkeztünk e téren helyzetjelentéssel. Most viszont érdemes a gombaszezonról írni és a hétvégén a bakonyi erdőkben óriás pöfeteget, nagy őzlábgombát keresgélni.
Nyár közepén általában nem érdemes gombaszedésre indulni, legfeljebb egy-egy eső után találhatunk szegfűgombát. Viszont a Bakonyban a múlt héten, augusztus elején hűvösebbek voltak az éjszakák és eső is esett. Győri Krisztina cseszneki származású gombaszakellenőr ezért akkor júdásfülgombát talált, két kilót szedett két óra alatt. Ez a gombafaj azonban azóta jellemzően rászáradt a fára, mert újra melegszik az idő.
A Vadgomba – Kisalföld és Bakony csoporttal indul általában gombatúrára szakértőnk és már a múlt héten látott a Bakonyban kisebb óriás pöfetegeket. A napokban a Rábaközben talált egy jó nagyot és más gombaszedőktől tudja, hogy már a Bakonyban is vannak fél-egy kilósak. Kézilabdaméretűeket találhatunk már a hétvégén a Magas-Bakonyban és az óriás pöfeteg nem ritkán két kilós is lehet, de ehhez most még eső kellene.
Hol keressük a pöfeteget?
Óriás pöfeteget réteken ritkán találhatunk. Szakértőnk sziklás hegyoldalban, magas aljnövényzetben, csalán közt lelt rá mostanában nagyobbakra. Erdei ösvények mellett is felismerhetjük aljnövényzetben ezt a gombát.
Őzlábgomba a Bakonyban
A nagy őzlábgombát könnyű szedni, megtalálni, felismerni, gyakori a Bakonyban.
Tehát most hétvégén érdemes a Bakonyban gombát keresni. Mi legyen vele? Ehhez is adunk tippet. Ha viszont most nincs ideje gombaszedésre, akkor meg kell várnia a következő esőt. A gombaszezon folytatása a csapadéktól, az időjárástól függ.
Gomba a tányérban
A nagy őzlábgomba az egyik legjobb ízű gomba, akárcsak az óriás pöfetegből, lehet belőle rántott gomba, és mindegyik lehet pizzaalap is.
