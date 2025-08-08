augusztus 8., péntek

László névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gombaszezon

1 órája

Kézilabdaméretű pöfeteget szedhet – Már tudjuk, mikor és még mit érdemes keresgélni a Bakonyban

Címkék#pöfeteg#Vadgomba – Kisalföld és Bakony#gombatúra#őzlábgomba#gombaszakellenőrzés#Rántott#nyár#bakony#gomba#pizza

A nyár, a nagy meleg, a szárazság nem kedvez a gombaszedésnek, jó ideje nem is jelentkeztünk e téren helyzetjelentéssel. Most viszont érdemes a gombaszezonról írni és a hétvégén a bakonyi erdőkben óriás pöfeteget, nagy őzlábgombát keresgélni.

Rimányi Zita

Nyár közepén általában nem érdemes gombaszedésre indulni, legfeljebb egy-egy eső után találhatunk szegfűgombát. Viszont a Bakonyban a múlt héten, augusztus elején hűvösebbek voltak az éjszakák és eső is esett. Győri Krisztina cseszneki származású gombaszakellenőr ezért akkor júdásfülgombát talált, két kilót szedett két óra alatt. Ez a gombafaj azonban azóta jellemzően rászáradt a fára, mert újra melegszik az idő.

Gombaszezon – Győri Krisztina cseszneki származású gombaszakellenőr a napokban a Rábaközben talált egy jó nagy pöfeteget.
Gombaszezon – Győri Krisztina cseszneki származású gombaszakellenőr a napokban a Rábaközben talált egy jó nagy pöfeteget.
Forrás: Vadgomba – Kisalföld és Bakony

A Vadgomba – Kisalföld és Bakony csoporttal indul általában gombatúrára szakértőnk és már a múlt héten látott a Bakonyban kisebb óriás pöfetegeket. A napokban a Rábaközben talált egy jó nagyot és más gombaszedőktől tudja, hogy már a Bakonyban is vannak fél-egy kilósak. Kézilabdaméretűeket találhatunk már a hétvégén a Magas-Bakonyban és az óriás pöfeteg nem ritkán két kilós is lehet, de ehhez most még eső kellene.

Hol keressük a pöfeteget?

Óriás pöfeteget réteken ritkán találhatunk. Szakértőnk sziklás hegyoldalban, magas aljnövényzetben, csalán közt lelt rá mostanában nagyobbakra. Erdei ösvények mellett is felismerhetjük aljnövényzetben ezt a gombát.

Őzlábgomba a Bakonyban

A nagy őzlábgombát könnyű szedni, megtalálni, felismerni, gyakori a Bakonyban.

Tehát most hétvégén érdemes a Bakonyban gombát keresni. Mi legyen vele? Ehhez is adunk tippet. Ha viszont most nincs ideje gombaszedésre, akkor meg kell várnia a következő esőt. A gombaszezon folytatása a csapadéktól, az időjárástól függ.

Gomba a tányérban

A nagy őzlábgomba az egyik legjobb ízű gomba, akárcsak az óriás pöfetegből, lehet belőle rántott gomba, és mindegyik lehet pizzaalap is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu