Kézilabdaméretű pöfeteget szedhet – Már tudjuk, mikor és még mit érdemes keresgélni a Bakonyban

Nyár közepén általában nem érdemes gombaszedésre indulni, legfeljebb egy-egy eső után találhatunk szegfűgombát. Viszont a Bakonyban a múlt héten, augusztus elején hűvösebbek voltak az éjszakák és eső is esett. Győri Krisztina cseszneki származású gombaszakellenőr ezért akkor júdásfülgombát talált, két kilót szedett két óra alatt. Ez a gombafaj azonban azóta jellemzően rászáradt a fára, mert újra melegszik az idő.

Gombaszezon – Győri Krisztina cseszneki származású gombaszakellenőr a napokban a Rábaközben talált egy jó nagy pöfeteget.

Forrás: Vadgomba – Kisalföld és Bakony

A Vadgomba – Kisalföld és Bakony csoporttal indul általában gombatúrára szakértőnk és már a múlt héten látott a Bakonyban kisebb óriás pöfetegeket. A napokban a Rábaközben talált egy jó nagyot és más gombaszedőktől tudja, hogy már a Bakonyban is vannak fél-egy kilósak. Kézilabdaméretűeket találhatunk már a hétvégén a Magas-Bakonyban és az óriás pöfeteg nem ritkán két kilós is lehet, de ehhez most még eső kellene.

Hol keressük a pöfeteget?

Óriás pöfeteget réteken ritkán találhatunk. Szakértőnk sziklás hegyoldalban, magas aljnövényzetben, csalán közt lelt rá mostanában nagyobbakra. Erdei ösvények mellett is felismerhetjük aljnövényzetben ezt a gombát.

Őzlábgomba a Bakonyban

A nagy őzlábgombát könnyű szedni, megtalálni, felismerni, gyakori a Bakonyban.

Tehát most hétvégén érdemes a Bakonyban gombát keresni. Mi legyen vele? Ehhez is adunk tippet. Ha viszont most nincs ideje gombaszedésre, akkor meg kell várnia a következő esőt. A gombaszezon folytatása a csapadéktól, az időjárástól függ.

Gomba a tányérban

A nagy őzlábgomba az egyik legjobb ízű gomba, akárcsak az óriás pöfetegből, lehet belőle rántott gomba, és mindegyik lehet pizzaalap is.